Respecto a si ha tenido contacto en los últimos meses con Santiago Abascal u otro dirigente de la dirección nacional de Vox, Olona ha aclarado que no. No obstante, asegura seguir teniendo relación -de forma discreta- con muchos cargos y simpatizantes de la formación derechista. «Les pido que no se inmolen por apoyarme a mí públicamente».

Olona también ha aprovechado la ocasión para aclarar que todos los gastos que hay detrás de su nueva fundación están sufragados por ella misma. La exdiputada ya ha desembolsado al menos los 10.000 dólares que requería la puesta en marcha de su nueva fundación. «En mi proyecto no hay dinero de Venezuela o de Irán o de ningún otro país», ha apuntado tras destacar que en este período de tiempo ha desestimado propuestas de financiación «sujetas a condiciones inadmisibles».