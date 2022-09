Maximino Faro, de Mondariz, en su librería de Los Llanos. Santiago Garrido

Maximino Faro Cabirta, librero en Los LLanos

Maximino Faro es de Mondariz (Pontevedra), y lleva 31 años en Los Llanos. Hace uno limpiaba a diario la ceniza que cubría la entrada de su librería Arco Iris, frente al instituto. Dos de los libros que vende son Más fuertes que el volcán y Las otras historias del volcán. El importe de este último va íntegro para los damnificados. Trata a diario con clientes, amigos y vecinos que se han visto muy afectados. «La economía del valle va a tardar mucho en recuperarse, espero que lo haga con el tiempo, y que las familias que aún no tienen vivienda la consigan». Muchos se han ido a otros municipios o a otras islas, y los que se quieren quedar se enfrentan a los problemas de la «especulación y la inflación», de quienes intentan «aprovecharse con pisos, casas y terrenos, especulando, una situación lamentable y difícil de comprender, es algo que se sabe porque está en la calle». Conoce a vecinos a los que profesionalmente les va bien que no alcanzan para una vivienda nueva. «¿Qué será entonces de los que no tienen esa estabilidad económica?», se pregunta. Sobre el desaparecido Todoque y otros lugares, afirma que es «sobrecogedor» atravesar la carretera y ver el nuevo paisaje.

Los coruñeses Jorge Carreira, técnico, y Mara Cortés, jugadora de baloncesto. Santiago Garrido

Jorge Carreira y Mara Cortés Rey, entrenador y jugadora del CB Aridane

Jorge Carreira Álvarez, 26 años, de Sada y asentado en A Coruña, llegó en agosto del año pasado a Los Llanos para entrenar al CB Aridane de baloncesto femenino. Unos días más tarde aterrizó en la isla Mara Cortés Rey, jugadora de 28 años, coruñesa de la Sagrada Familia. Un mes después pasó lo que pasó, y el pabellón en el que jugaban empezó a ser un gran centro de ayuda a los afectados. El tiempo ha pasado, ha regresado la normalidad y además han ascendido a las Liga Femenina 2 Nacional. Jorge está contento: el trabajo, la gente, el clima, el modo de vida. Mara, también. Todo muy tranquilo, la gente los saluda por la calle, sin agobios. Mara además está satisfecha a nivel deportivo y personal, el cambio le ha ayudado a mejorar, crecer, confiar más en sí misma, salir de la burbuja, y eso que el año pasado tuvo algo de morriña. Jorge dice que la distancia no es un problema, solo es un pequeño precio por dedicarse a lo que le gusta. Mara veía el volcán a diario, su familia la llamaba preocupada. Jorge sabe quién lo pasó mal y él mismo echó una mano en el desalojo de casas.