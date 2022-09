Pero hay mucha letra pequeña. No hay casas ni pisos para vender o alquilar, y lo poco que hay, con el precio disparado. Algunos terrenos en El Paso cuestan ahora 90 euros el metro, y antes cuatro. No hay capacidad hotelera para la enorme demanda existente, ni coches. Puerto Naos, con más de cuatro mil plazas, sigue cerrado a cal y canto. Y existen además aspectos que se comentan en privado, pero no en público: casas pequeñas en las que residen muchas personas, acogimientos realizados por solidaridad y vecindad que, con los meses, van generando incomodidades o roces, o simplemente angustia por no ver una solución cercana de vivienda propia o con cierta libertad. La incertidumbre de saber qué pasará con terrenos y viviendas cubiertos de lava. El esfuerzo ha sido enorme por parte de todos, pero pasa ya un año y aún queda mucho por hacer. La Palma, al menos en su valle más fértil, ya nunca será la misma.

Enrique Alonso y Stavros Meletlidis con el volcán de La Palma al fondo. Santiago Garrido

Los vulcanólogos Stavros Meletlidis y Enrique Alonso dicen que «la erupción acabó, pero el proceso magmático sigue»

Stavros Meletlidis y Enrique Alonso son vulcanólogos del Instituto Geográfico Nacional que vivieron y analizaron, desde el primer día, toda la incidencia del proceso. Estos días han estado de nuevo en la isla, a la que ayer sábado llegaba su compañera Alicia Felpeto Riel, lucense que vivió muchos años en A Coruña. Hace un año, y durante los meses sucesivos, fueron constantemente reclamados para tratar de entender el complejo mecanismo volcánico, explicaciones que siguen siendo necesarias cuando, como no hace tanto, se van extendiendo bulos que calan en cierta capa de la población como el de la supuesta reactivación próxima.