Este escenario de la coalición es «dantesco» para el PP, que ya se mostró dispuesto a acatar los acuerdos alcanzados en la cumbre del junio pasado en la capital. «No da crédito» a que, dentro del propio Gobierno, no exista un sentido único del voto. «Esto no es propio de un Gobierno serio… España se comprometió para apoyar la entrada en la OTAN de dos nuevos países y es un espectáculo dantesco que no haya una política de Estado en el propio Gobierno», señaló la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra.

Semana de choques

Con esta fotografía, la intensa actividad parlamentaria de esta semana podría marcar el rumbo de la legislatura y arrojaría luz sobre el estado de la coalición de Gobierno y la relación de esta con sus socios habituales, así como el papel que jugará la oposición que, desde el inicio de curso político, no ha mejorado sus relaciones con el presidente Pedro Sánchez.