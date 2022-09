La candidatura Por Andalucía supuso la confluencia de Podemos, IU y Más País en una misma candidatura aunque su conformación estuvo marcada por dificultades en su confección. De esta forma, la elección de la cabeza de lista, que recayó en Inma Nieto (IU), supuso un fuerte choque entre Podemos y la formación que dirige Alberto Garzón.

El acuerdo se alcanzó in extremis pero la tensión no se rebajó puesto que a la hora del registro formal de la candidatura no se inscribió formalmente a Podemos y Alianza Verde, si bien posteriormente se consensuó que se iban a mantener los puntos del pacto político alcanzado. A su vez, en el ámbito estatal se han producido las salidas de dos cargos de IU en el Ejecutivo, como es el caso de Amanda Meyer (que era directora de gabinete del Ministerio de Igualdad) y Enrique Santiago (que ostentó la Secretaría de Estado para la Agenda 2030).