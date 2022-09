El debate evidenció que la estrategia de Sánchez pasa por desacreditar la imagen de Feijoo como un buen gestor, y mostró también la enorme desconfianza del líder popular en el presidente del Gobierno. Algo que parece cerrar las puertas a cualquier acuerdo entre ambos.

El presidente habló durante dos horas, y el líder del PP, 20 minutos

Feijoo niega haber llamado dictador a Sánchez, ya que no puede serlo porque no manda ni en su propio Gobierno

El formato del debate evidenció la desproporción entre los tiempos de intervención de cada uno. Mientras Sánchez habló durante casi dos horas en el cara a cara, Feijoo solo pudo intervenir durante 20 minutos, sumando su primer discurso y la réplica. Aún así, hubo tiempo para referencias literarias. Sánchez reprochó a Feijoo que utilizara la obra de García Márquez El otoño del patriarca para referirse a su situación política. «Si un asesor me pone en mi discurso que utilizara a un dictador sangriento hubiera tachado esa referencia», sostuvo el líder del PSOE.

Pero en su réplica, Feijoo no retiró esas palabras. Al contrario, dijo que no se trataba de un insulto, ya que un dictador es una persona «que manda sobre todo un pueblo» y Sánchez no puede ser dictador «porque no manda ni en su propio Gobierno», en referencia a las continuas diferencias de criterio con sus socios de Unidas Podemos.

«Usted es un presidente elegido democráticamente por los españoles, aunque fuese diciendo que nunca gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu», añadió, aclarando que solo considera que es un mal presidente en sus últimos momentos.

Sánchez introdujo en la última parte de su réplica final la polémica sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y acusó a Feijoo de incumplir la Constitución y de presionar a sus vocales junto a determinados medios de comunicación para impedir la renovación de este órgano y del Tribunal Constitucional. Feijoo mostró su indignación ante ese planteamiento. «Decir que los jueces están siendo presionados por un partido político es lamentable. Para eso se podía haber quedado en su casa», le espetó. «Ha vuelto al terreno de la crispación y no me va a encontrar ahí», concluyó el líder de la oposición.