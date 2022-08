La portavoz de la izquierda aberzale, Mertxe Aizpuru, reconocía, por su parte, que las negociaciones con el Gobierno están abiertas «hasta el último minuto» aunque celebraba la tramitación parlamentaria del decreto una vez que se convalide. «Creemos que el decreto tiene carencias ?señaló? que deben subsanarse. Se necesitan medidas estructurales y no temporales como aparecen en él».

«Es una milonga»

Aunque la Moncloa siempre ha considerado que salvaría la votación en la Cámara Baja, la decisión del PP, Vox y Ciudadanos de votar en contra había ajustado los números al límite. Tanto que el Gobierno y en particular al secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, se vieron obligados a redoblar esfuerzos para conseguir los votos necesarios. E incluso descolgar el teléfono para tantear a los liberales con el compromiso de abrir el decreto a cambios en el futuro. «Esa promesa es una milonga. No somos tontos, no nos van a engañar», aseveró ayer el vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal.