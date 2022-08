La presidenta de Junts, Laura Borràs, en una conferencia celebrada en Francia. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El fin de curso en Cataluña estuvo marcado por el caso Borràs y el inicio de la nueva temporada apunta a que seguirá por los mismos derroteros. Los partidos catalanes fijan estos días su posición en el debate sobre si deben o no elegir un relevo a Laura Borràs, suspendida como diputada y como presidenta del Parlamento autonómico en aplicación del reglamento de la Cámara catalana, tras ser procesada por presuntos delitos de corrupción.

La expresidenta de la Cámara catalana rompió ayer en Prada (Francia) su silencio en la Escuela Catalana de Verano, donde advirtió a ERC y PSC, que son los que más están presionando a Junts para que designe una sustituta, que le pueden «suspender los derechos y los deberes», pero «el compromiso no te lo puede suspender nadie». Y desafió a los partidos: «No daré un paso al lado». «No podemos rendirnos, ni resignarnos. No daré un paso al lado, solo adelante. El Estado quiere que sea un paso atrás. Presidir la Cámara catalana en el contexto actual no es agradable ni cómodo. Hay que hacerlo desde el compromiso y la firmeza», avisó.

A juicio de Borràs, el Parlamento catalán está «secuestrado por la partitocracia» y ERC, PSC y la CUP, miembros de la Mesa, decidieron apartarla con «demasiada frivolidad y por interés partidista». Tras su alocución, instó a los miembros de la Mesa a echar para atrás la decisión de su suspensión y «volver a una situación de plenitud de funciones de la presidencia».