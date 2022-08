Papandreu poco antes de dimitir a finales del 2011, cuando estalló la crisis de deuda griega.

El ex primer ministro griego, Yorgos Papandréu, ha anunciado oficialmente que no volverá a presentarse a la presidencia de la Internacional Socialista (IS), cargo que dirige desde el 2006.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Según un comunicado de su oficina, Papandréu anunció su decisión en el último Consejo de la IS llevado a cabo en Ginebra a principios de julio, donde se abrió el proceso de presentación de candidaturas para los cargos de presidente y secretario General.

Con esta decisión el exdirigente socialista griego atiende a los estatutos de la IS reformados en el congreso de Sudáfrica en el 2012, según los que el presidente solo puede ejercer dos mandatos de cuatro años cada uno.