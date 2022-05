La escalada de tensiones por Pegasus no rompe el diálogo entre PSOE y PP

Pasos con el CGPJ

Pero esta escalada de tensiones no provocó que se interrumpieran las comunicaciones entre una y otra ejecutiva, aunque de una forma más discreta. En el PP no ocultan que están a favor de obra para que se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano de gobierno de los jueces que lleva más de tres años caducado. Feijoo ha designado a Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del partido, para que intente llegar a un acuerdo con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Los primeros contactos ya se han registrado, aunque la cercanía de las andaluzas (19 de junio) motivará que el asunto se congele. El propio Feijoo desveló ayer que presentará una propuesta al Gobierno una vez que se resuelva la cita electoral. Sánchez se había puesto como tope el 12 de junio, algo que no podrá lograr, ya que necesita el visto bueno de los populares en las Cortes.

Otro de los canales abiertos entre socialistas y populares es el que mantienen abierto María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y Juan Bravo, vicesecretario de Economía. Y también existe otra vía entre Cuca Gamarra, secretaria general del PP y portavoz del partido en el Congreso, que tiene dos números: su interlocutor para las cuestiones de peso es también Bolaños, y para asuntos de índole parlamentaria cuenta con el del canario Héctor Gómez, la cara visible de los socialistas en la Cámara Baja.