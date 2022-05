La oposición acusa a Sánchez de entregar «a los independentistas la cabeza de una funcionaria ejemplar»

Sánchez detalló que está cerca de cumplir cuatro años desde que llegó a Moncloa a través de la moción de censura, y que la situación de España ha mejorado considerablemente desde entonces: «La situación hoy no es perfecta, pero se cumple la Constitución, los mangantes no están en el Gobierno», y que todavía sería más favorable «si contáramos con el principal partido de la oposición ayudando», dijo, en lo que él mismo advirtió como algo «ingenuo», porque entonces «estaríamos hablando de una derecha moderna y europeísta, y no la desgracia de derecha que sufre la democracia española».

El BNG pide una tarifa eléctrica galega

El diputado del BNG, Néstor Rego, también formuló una pregunta al presidente del Gobierno en la que criticó el modelo de energía eléctrica, «un modelo depredador sin planificación previa, una barra libre para las empresas, que eligen donde instalarse», advirtiendo que en Galicia hay 200 proyectos de parques eólicos que amenazan a «la pesca, la agricultura y la ganadería». Por ello, instó a Sánchez a recuperar la planificación pública, y que cumpla el compromiso que adquirió recientemente a cambio del apoyo de los nacionalistas gallegos al decreto anticrisis, y que este no quede como «uno más de los compromisos incumplidos». Además, Rego pidió la implantación de «una tarifa eléctrica galega» para compensar el impacto medioambiental que padece Galicia como gran productor.