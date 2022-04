Los socios del Gobierno alertan de que la mayoría de la investidura «está rota»

ERC, que ha negado un pacto con Bildu para repartirse roles en la votación y no hacer peligrar el decreto, ha emplazado a Sánchez a mover ficha si quiere recuperar la confianza de Esquerra. Pero también ha advertido de que si no hay dimisiones, la formación de Oriol Junqueras seguirá votando no a las iniciativas del Gobierno en el Congreso.

El control interno en el CNI, una investigación del Defensor del Pueblo y la constitución de la comisión de secretos oficiales, a la que asistirán por primera vez todos los grupos, no es suficiente para cerrar políticamente este caso. Esquerra pide asunción de responsabilidades y una comisión de investigación.