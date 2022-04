¿Jugamos a la ruleta rusa con los secretos oficiales?

Es decir, siguiendo la aritmética, los partidos teóricamente constitucionalistas se han quedado en minoría en un organismo clave para garantizar la seguridad del Estado. ¿Alguien se imagina a Putin dejando el timón de la guerra de Ucrania a sus enemigos? ¿O a Biden encargando las negociaciones con China o Rusia a una potencia desestabilizadora de los Estados Unidos?

El Gobierno español, al menos Pedro Sánchez, ha decidido jugar a la ruleta rusa con los secretos oficiales para intentar una paz que es imposible. Los independentistas catalanes tienen su particular guerra y un pacto a un año vista de unas elecciones —tanto en España como en Cataluña— se antoja imposible. El presidente ha comprado un poco más de tiempo a costa de poner en la picota a una de sus ministras más cercanas, Margarita Robles, y de muchos de los secretos de Estado a quienes quieren destruirlo o, por lo menos despedazarlo. Porque ya se sabe que cuando quieres que algo no trascienda, lo mejor es que no se lo cuentes a nadie. Porque ahora, por ejemplo, ¿cómo se van a ocultar los costes de los viajes en Falcon?