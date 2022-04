«Yo no le he dado una patada a nadie en mi vida», dice Errejón en sede judicial

En el marco de su declaración, ha incidido en que aunque suele hacerse fotos «con todo el mundo», cuando dice que no «normalmente la gente lo entiende». «En este caso este señor me seguía insistiendo», ha subrayado. Según ha dicho, se sintió «incómodo» e insistió en que no se haría la foto con él, a lo que el vecino le respondió: «Venga, rojillo, sácate una foto conmigo».

«Allí (el denunciante) se comienza a enfadar mucho. Tengo un compañero al lado (...). Me dice 'vámonos de aquí'. Yo me enfado con mi amigo porque encima me tengo que ir yo. Pero por qué me tengo que ir yo», ha explicado. Así, ha reiterado que no propinó ninguna patada o agresión al vecino de Lavapiés.