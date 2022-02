Voluntariedad

Con respecto a la cantidad de sangre que perdió la acusada, han apuntado que es conveniente no dejarse llevar por el hecho de que «la sangre es muy llamativa» dado que, a pesar de la mancha encontrada, la sangre que perdió la acusada no era muy grande. No hay pérdida de conciencia, «no son lesiones graves» y, de hecho, cuando va al hospital solo se le sutura, no hay transfusión.

Las heridas, en ambas muñecas, implican «voluntariedad»: o se las hizo o dejó que se las hicieran. No obstante, resultó «difícil» establecer la dirección porque había pasado mucho tiempo y las heridas habían sido suturadas. Las heridas en los muslos solo llegan a la «capa grasa» por lo que no requirieron más allá de una primera asistencia facultativa. Todas son compatibles con la acción incisiva de un cuchillo.