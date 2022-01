En este sentido, la acusación particular, en su informe añadido al de la acusación pública y leído al inicio del juicio, se ha apoyado en que, días anteriores, la acusada preparó veinte vídeos, en los que manifestaba encontrarse en plenas facultades, realizando un «relato subjetivo de su historia con el padre y referencias al sistema judicial». «Si estáis viendo este vídeo es que ya no estoy», decía explicando que «no es un arrebato» y sin hacer «referencia a su madre ni ninguna intención de ésta».

Además, cuando se le informa del fallecimiento de la madre «manifiesta que, tras mucho tiempo pasándolo mal, llegó a la determinación de quitarse la vida y llevarse a su hija», porque de dejarla con el padre «no tendría futuro».

Se ha referido, además, a la muerte como violenta, recalcando que llevaba suministrando a la niña medicina para dormir cuatro meses. Para la acusación particular llevaba ese tiempo programando los hechos. Ha añadido cómo el informe del alta de la Unidad de Psiquiatría del Hospital San Pedro indica que no presentaba patología y sí un rasgo de personalidad «obsesivo compulsivo y narcisista».

La acusación popular, por último, ha puesto el acento en que la acusada no salió del hotel hasta que la niña estuvo muerta y, al ser detenida, «refiere de forma espontánea que no le sorprende», además de relatar la intención de suicidarse tanto de ella como de la abuela. En los vídeos, ha reiterado, se ve la «intención de no dejarla con vida» y «no se ha arrepentido en ningún momento de los hechos».