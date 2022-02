Eran alrededor de las 19.30 horas cuando el guardia civil de atención al ciudadano llamó a su compañero: dos hermanos decían que su madre y hermana se habían ausentado del domicilio con su sobrina. Por más que les preguntaron dijeron que no había pistas en casa, que todo era normal, «idílico».

A la vez, el padre de la niña Carolina denuncia que no se le ha devuelto a la niña como correspondía, y que no se fía, que teme que se la hayan llevado fuera de España. El guardia civil contacta con la Policía Nacional por su fuese así, pero no aparecen pistas. Ambas familias manifiestan su enemistad.