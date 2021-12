De la evolución de la pandemia, ha pedido «hacer lo posible para no dar paso atrás» ante la covid-19 tras afirmar que «el riesgo no ha desaparecido» y que es preciso seguir actuando con «la mayor responsabilidad individual y colectiva». «El virus todavía tiene la capacidad de hacernos daño», ha advertido el monarca, quien, no obstante, ha observado que, en comparación con la anterior Navidad, la situación es «diferente» y se ha avanzado «sustancialmente» gracias al proceso de vacunación, del que los españoles pueden sentirse «especialmente satisfechos».

El rey ha recordado a las víctimas de la pandemia -alrededor de 88.800 fallecidos desde marzo de 2020, según los registros sanitarios oficiales- y ha vuelto a homenajear al personal sanitario: «Les damos inmensas gracias, con todo nuestro apoyo y ánimo».