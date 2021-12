Arbós cree que las reformas más urgentes son las relativas a «reducir los privilegios del jefe del Estado y disminuir la incertidumbre acerca de la formación de Gobierno».

Ante la falta de consenso, la vía interpretativa

Arbós sostiene que, para hacer la reforma, «el consenso debe ser amplio, del tipo del que existió en 1978, eso significa que debe integrar diversidad de fuerzas en dos espectros: el de izquierda-derecha, y el de independentismo-centralismo». Freixes considera evidente que en estos momentos no se dan las condiciones, porque se ha perdido la «centralidad» en la vida política. Bilbao destaca que «nuestra incapacidad para reformar la Constitución es una anomalía histórica». Y añade que «el problema es la falta de voluntad para emprender y acordar una reforma, que no ha estado en la agenda política, ocupada por asuntos (supuestamente) más apremiantes». Prueba de ello es que «cuando ha existido voluntad política, la reforma se ha consumado en un tiempo récord (en menos de un mes)». «Por un lado, nuestros políticos nunca se han tomado en serio la conveniencia o la necesidad de una reforma constitucional; y por otro, no parece que en este momento el clima sea el más propicio para acuerdos transversales. La crispación y la polarización no ayudan», afirma. «La cuestión es si nos podemos permitir el lujo de seguir tirando, aplazando una vez más las reformas necesarias, si nos tenemos que resignar a ir poniendo parches como única terapia posible», se plantea. «La respuesta es que sí, que podemos continuar como estamos. Es una pena, pero no un drama», explica. «En ese escenario, cada vez más probable, la actualización del significado de nuestras normas constitucionales se seguiría haciendo, como hasta ahora, por vía interpretativa, cobrando mayor protagonismo, si cabe, el Tribunal Constitucional, sometido a una presión creciente», concluye.