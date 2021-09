«Esto afecta a todos los cultivos de la isla y también al ganado»

Muchos de sus feligreses son los principales afectados. «La gente está viviendo esto con preocupación, incertidumbre, inquietud. No esperábamos que fuese tanto, ni con esta virulencia. La población está en shock, anonadada. No hemos parado de escuchar golpes muy fuertes constantemente, desde el principio». Además, una característica de esta zona, y de la isla en general, es que las casas están muy repartidas por todas partes, no agrupadas en un único punto, y eso incrementa el mayor riesgo (por superficie) de daños. «Aquí siempre se construyó así. El clima es bueno y la gente ha ido edificando donde tiene sus terrenos».

El párroco está viendo cómo llegan constantemente muestras de solidaridad, material, ropa, ayuda en definitiva. «Estamos saturados, hay mucho y en Cáritas no estamos dando abasto. Yo pido que esta ayuda se vaya canalizando y distribuyendo más a largo plazo, porque esto aún tardará», explica, además de agradecer las enormes muestras de apoyo que están recibiendo de todas partes, mensaje incluido dirigido a los gallegos.