La línea dura de Vox se consolida tras defenestrar Abascal a toda la vieja guardia del partido

Pablo Medina MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El líder de Vox, Santiago Abascal (en el centro) junto a su entonces secretario general Javier Ortega Smith , Macarena Olona, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros, Jorge Buxadé e Ignacio Garriga durante la asamblea del partido en Vistalegre en el 2020. Solo quedan los dos últimos en el partido, junto a Abascal.
El líder de Vox, Santiago Abascal (en el centro) junto a su entonces secretario general Javier Ortega Smith , Macarena Olona, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros, Jorge Buxadé e Ignacio Garriga durante la asamblea del partido en Vistalegre en el 2020. Solo quedan los dos últimos en el partido, junto a Abascal. Javier Lizón

La salida de Javier Ortega Smith de la dirección entierra definitivamente la influencia liberal en el partido y abre las puertas al dominio «neofalangista» interno, situando a perfiles más jóvenes como imagen exterior para captar ese voto

24 dic 2025 . Actualizado a las 13:59 h.

El efecto dominó en las filas de Vox no tiene un final a la vista. Han pasado seis años desde que la formación irrumpió en el Congreso de los Diputados y, desde entonces, las cabezas

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete