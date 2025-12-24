La línea dura de Vox se consolida tras defenestrar Abascal a toda la vieja guardia del partido

El líder de Vox, Santiago Abascal (en el centro) junto a su entonces secretario general Javier Ortega Smith , Macarena Olona, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros, Jorge Buxadé e Ignacio Garriga durante la asamblea del partido en Vistalegre en el 2020. Solo quedan los dos últimos en el partido, junto a Abascal. Javier Lizón

El efecto dominó en las filas de Vox no tiene un final a la vista. Han pasado seis años desde que la formación irrumpió en el Congreso de los Diputados y, desde entonces, las cabezas