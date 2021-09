El juez pregunta a la Abogacía del Estado si defenderá a González Laya en el «caso Gali»

Fotografía de archivo del líder del Frente Polisario y presidente de la República Arabe Democrática Saharaui (RASD), Brahim Ghali. Javier Martín | Efe

El juez de Zaragoza que investiga la entrada clandestina en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para tratarse por coronavirus en el hospital de Logroño, ha preguntado a la Abogacía del Estado si va a defender a la «investigada» Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores. En un auto fechado el 20 de septiembre, el magistrado Rafael Lasala da tres días a los servicios jurídicos del Estado para que se pronuncien. Los ex altos cargos tienen derecho asistencia legal por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El juez requiere además a la Abogacía del Estado, en el caso de que acepte la defensa, que remita el domicilio de González Laya a efectos de notificación. En caso contrario, anuncia que ya ha informado a la Policía para que envíe dicha residencia al no poder obtenerse su dirección por el Punto Neutro Judicial sin conocerse antes el DNI de la exministra. Para avanzar con las pesquisas y aclarar si hubo un delito de prevaricación administrativa en la entrada de Gali a la base aérea de Zaragoza desde Argelia, el instructor ha citado como testigo el próximo 4 de octubre al ex secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores José María Muriel. Tanto la presencia de Muriel como la de González Laya, esta en calidad de investigada, se produce como consecuencia de la declaración el pasado 13 de septiembre del ex jefe de gabinete del ministerio, Camilo Villarino, que señaló a la exministra como la persona que ordenó la entrada de Gali.

Del mismo modo, el juez ha librado un oficio al departamento de Sirene España (Sistema de Información Schengen) para que le diga si cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea había insertado descripciones a efectos de detención o mera localización a fin de que Brahim Gali tuviera algún requerimiento judicial en cualquier país de la zona Schengen. Esta diligencia pretende conocer si además de la supuesta entrada irregular, con otra identidad, del ciudadano español se pudo hacer caso omiso a cualquier advertencia sobre su situación procesal. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró este miércoles en una entrevista en la Sexta que desconoce de dónde partido la orden de que Gali entrara en España con pasaporte falso. «Ignoro quién la dio», dijo, pero se mostró seguro de que la exministra actuó «conforme a derecho».