Desolación en La Palma: «Nada te prepara para salir de tu hogar sin saber si vas a volver»

Miles de personas sufren con cada sacudida, que mina sus propiedades, su modo de vida, su futuro. Las autoridades hablaban ayer de que 1.300 habitantes habían abandonado Todoque, donde la lava se abre paso por cultivos, piscinas incandescentes y hasta colegios. La ruina total. Porque a nadie se le escapa que de poco sirve una escritura de propiedad si el terreno sobre el que se levanta es un cementerio de escorias, irrecuperable por décadas.

Ana Cecilia Nasco lo relataba ayer desde El Fuerte, el antiguo acuartelamiento donde aguardan los más damnificados. Mayores, niños, personas con discapacidad o, simplemente, gente que no cuenta con un familiar que les acoja en un trance como este. Es duro, relataba, «salir de tu casa sin saber si podrás volver a ella algún día. Nada te prepara para eso». En Puerto Naos, los vecinos entraban ayer en grupos de cuatro con la consigna de permanecer allí no más de 10 minutos para salvar lo que buenamente pudieran llevarse. «¿Qué me llevo?», repetía ella ayer, bloqueada.