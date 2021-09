La isla de La Palma entra en erupción

En un primer momento, fuentes de Aena trasladaron a Efe que Enaire había recomendado no operar vuelos a La Palma, aunque en todo caso la decisión final recaía en las propias aerolíneas, y que no se había cerrado el tráfico aéreo. A través de las redes sociales, Aena recalca que no hay afectación en la operativa del aeropuerto de La Palma.

Binter Canarias, que informó del desvío al punto de origen de un vuelo que salió de Tenerife Norte con destino a La Palma, ha confirmado el posterior despegue de la aeronave NT633 que cubre la misma ruta.