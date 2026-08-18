Una compañía rumana operará los vuelos de Fly2Galicia desde Lavacolla, para los que ya se pueden adquirir billetes

Ilustración de un avión de FlyYo publicada en la página web de la compañía rumana.

El turoperador Aviation Mobility Services Group ha abierto este martes la venta de billetes para los vuelos chárter que unirán el aeropuerto de Santiago con ocho destinos nacionales e internacionales a partir de diciembre. Esos servicios funcionarán bajo la marca comercial Fly2Galicia y serán operados por la compañía rumana FlyYo, especializada en vuelos chárter. Estos servicios unirán el aeropuerto Rosalía de Castro con las terminales españolas de Zaragoza, Alicante y Granada, y con las europeas de Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán.

Todas estas rutas, anunciadas en redes sociales y de forma inusual en el sector, tendrán dos frecuencias semanales, salvo la conexión con Alicante, que funcionará tres días a la semana, y los billetes se despachan en la página web de Fly2Galicia con tarifas que parten de los 20 euros. El primer vuelo programado entre el Rosalía de Castro y Granada, por ejemplo, vale 21,50 euros, mientras que el primer servicio programado para Bruselas parte de los 49 euros en la tarifa más básica, que incluye un objeto personal y una pieza de equipaje de cabina de hasta ocho kilogramos.

Según confirmó el propio responsable del turoperador, Gueorgui Iavorov Pavov, los vuelos estarán operados por la compañía rumana FlyYo, una aerolínea especializada en vuelos chárter que tiene como base el aeropuerto Henri Coanda, el mayor de la capital rumana, Bucarest. La compañía opera con tres aviones Airbus A320-214 —de los que uno, similar a algunos de los que utiliza Iberia, funcionará en Santiago— y tiene su principal actividad en Israel, donde en febrero del 2025 firmó un acuerdo con varios turoperadores para conectar el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv con 26 destinos en varios países europeos, algunos de los cuales ya han dejado de funcionar.

Lazos con Israel

La aerolínea fue fundada en el año 2021, y renombrada en el 2023, cuando fue adquirida por los Mayberg, una familia de empresarios israelíes basada en Rumanía que cuenta con experiencia previa en otros proyectos de aviación comercial en varios países. El promotor de Fly2Galicia, el búlgaro Gueorgui Iavorov Popov, constituyó el turoperador Aviation Mobility Services Group como una sociedad limitada en un coworking de la plaza de A Quintana de Santiago el pasado mes de enero. Esa sociedad cuenta con un euro de capital social, algo que permite la legislación actual. El domingo, Pavov destacó las conversaciones con el Concello de Santiago y con la Xunta, que este lunes admitió contactos con los promotores de Fly2Galicia, pero desvinculándose del proyecto.

«As conversacións producíronse no marco do modelo proposto por AENA e respondendo así á petición de colaboración institucional para a captación de novas rutas aéreas», indicaron, mostrando un perfil bajo, desde la Consellería de Presidencia. Desde el Concello de Santiago, por el contrario, celebraron la apuesta del turoperador por el aeropuerto de Lavacolla. «Levamos moitos meses en contacto con eles e axudando a que o proxecto saia adiante porque, de consolidarse, é unha moi boa oportunidade para Compostela e para todo o país», aseguró el domingo la concejala de Turismo de Santiago, Miriam Louzao. También se refirió a este proyecto el concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, que consideró «muy arriesgada y a corto plazo» la propuesta de Fly2Galicia.