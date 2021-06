Las multas por el desafío independentista, al margen del perdón gubernamental

El presidente de ERC, Oriol Junqueras

La medida de gracia aprobada por el Consejo de Ministros no afecta a la responsabilidad civil derivada del delito, es decir, al pago de multas. En concreto son cuatro -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa- los políticos independentistas presos condenados por malversación de caudales públicos. En este caso, todos los condenados han pagado su deuda. Ahora bien, el perdón gubernamental no conlleva la devolución de las cantidades depositadas.

La empleada Ley del ejercicio de la gracia de indulto, de 1870, por cierto cuyo articulado habla de la «conmutación de la pena de muerte» y de «el caso en que la pena impuesta fuese la de muerte», dice en su artículo 8 que «el indulto de pena pecuniaria eximirá al indultado del pago de la cantidad que aún no hubiese satisfecho, pero no comprenderá la devolución de la ya pagada, a no ser que así se determine expresamente». En el caso de los condenados por el 1-O, el texto del indulto omite esta cuestión.

Depósitos de 4,1 millones

En cualquiera de los casos, el Tribunal Supremo solicitó en marzo al Tribunal de Cuentas un informe sobre si los condenados habían depositado 4,1 millones por el 1-O de cara a los indultos, cantidad que la delegada instructora de este tribunal calculó que fue desviada de las arcas públicas para celebrar el referendo ilegal. Y que sí fueron depositados. Así lo expuso la Abogacía del Estado en su informe emitido tras las elecciones catalanas de febrero.

Pendientes del martes

La concesión del indulto a los presos del procés no frenará los expedientes abiertos en el Tribunal de Cuentas tanto por el dinero desviado para la organización del 1-O como para la promoción del procés en el exterior. En este último caso, serían 4,8 millones, a los que habría que añadir gastos derivados de las embajadas catalanas. Entre ambas cuestiones, el daño calculado ronda pues los diez millones de euros y se atribuyen responsabilidades por esa contabilidad a 40 personas, entre ellas Carles Puigdemont y y Oriol Junqueras, pero también el expresidente Artur Mas, y exconsejeros como Romeva y Bassa y también Mas-Colell. Será el martes día 29 cuando el Tribunal de Cuentas fije las cantidades a devolver tras escuchar a los afectados.

En caso de que no hiciesen frente a las fianzas exigidas, los encausados podrían ver embargados sus bienes. De momento, la caja de solidaridad se utilizó ya, Junts asegura que está vacía y defiende que sea la Generalitat la que ponga dinero, lo que implicaría otra malversación. ERC salió en apoyo de Junqueras y anunció que se pondrá a su lado. Las cantidades exigidas pueden ser relevantes. Solo al que fuera encargado del Diplocat, Albert Royo, le solicitaron 4,5 millones. Otros, como la ANC, estudian crear una nueva caja de resistencia, y algunos apuestan por llevar el asunto a la mesa de diálogo con el Gobierno.