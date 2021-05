García Egea: «Sánchez busca en la oposición la lealtad que no hay en su Gobierno»

0

La Voz de Galicia Adolfo Lorente

Madrid / Colpisa 24/05/2021 05:00 h

Hace apenas tres meses, tras la debacle catalana, Pablo Casado anunció que dejaban la histórica sede de la calle Génova. Hoy, los vientos de cola madrileños han provocado un tsunami demoscópico con el PP superando en 35 escaños al PSOE, según la encuesta de GAD3 para este periódico. La duda es saber si Casado logrará mudarse a la Moncloa. Su mano derecha e izquierda, Teodoro García Egea (Cieza, 1985), tiene fe ciega en su objetivo.

-¿Cree que el Gobierno indultará a los presos del procés?

-El Gobierno no ha explicado lo suficiente los pactos con sus socios de investidura. El PP sospecha que los indultos son parte de un pacto oculto. Y si se producen es evidente que será por eso.

-¿Por qué el PP no apoya al Gobierno en el tema de Ceuta que es una cuestión de Estado?

-El culpable es Marruecos, pero los responsables son Sánchez y su Gobierno. El culpable es Marruecos porque su respuesta a una crisis diplomática ha sido inaceptable. Pero es evidente que el Gobierno debería reflexionar sobre su política exterior porque que Estados Unidos no haya apoyado claramente a España muestra la debilidad y la inexistencia de la política exterior de España.

-¿Qué hubiera hecho el PP?

-Hemos visto que el PP ha apoyado al Gobierno y Podemos, no. Sánchez busca una lealtad en la oposición que no tiene dentro de su propio Gobierno. La alerta temprana falló, la política exterior fracasó y si Pablo Casado fuera presidente del Gobierno esto no hubiera pasado.

-Han pasado tres meses del batacazo en Cataluña a liderar las encuestas. ¿Cuánto de mérito hay en el PP y cuánto de demérito de Pedro Sánchez?

-Cuando Casado tomó las riendas del PP en julio del 2018, las encuestas nos daban tercera fuerza, por detrás de Cs, y el centroderecha estaba dividido en tres. Recibimos muchas críticas, pero decidimos apostar por gobiernos de libertad ocupando el centro y alejarnos de la postura rupturista de algunos, como se pudo ver en la moción de censura [de Vox]. Gracias a esas decisiones, mucha gente desencantada que votó a Cs, al PSOE o se abstuvo ha vuelto al PP.

-¿En Madrid ganó Ayuso o el PP?

-Ganó Isabel Díaz Ayuso y ganó el PP. A los nuevos presidentes provinciales, cuando son elegidos, suelo decirles ‘quiero que seas antes defensor de tu tierra que del PP'. Somos un partido que da voz a las necesidades de cada territorio dentro de un proyecto nacional.

-¿Se sienten cómodos con el protagonismo de Ayuso?

-Sin duda. Con el tiempo se verá que las decisiones de Casado han permitido forjar liderazgos de largo plazo. Vimos a Feijoo en Galicia, vemos ahora a Díaz Ayuso y muy pronto veremos un excelente resultado del PP con Juanma Moreno en Andalucía...

-¿Muy pronto? ¿Habrá adelanto?

-Esa decisión le compete a Juanma Moreno, pero creo que agotará la legislatura.

-¿Temen que los vientos varíen?

-El desgaste lo sufre Sánchez, los abucheos, su derrota en Madrid, Galicia... Está muy tocado. Mire los Gobiernos autonómicos, todos han salido reforzados por su gestión y el Gobierno central se ha desgastado por lavarse las manos en la pandemia.

-Hablando de la pandemia, ¿el PP ha sido desleal con el Gobierno?

-Me hubiera gustado que nos hubiera llamado para escribir juntos los decretos de alarma o que las conferencias de presidentes hubieran servido para acordar decisiones, no solo para anunciarlas. Si Sánchez hubiera pactado con Casado, habría sido bueno para España, pero también para Sánchez.

-Dicen que legislatura ha entrado «en vía muerta», pero quedan 32 meses. ¿Se le puede hacer largo al PP?

-Esta legislatura está en vía muerta porque Sánchez ha decidido ocuparse del 2050 y porque la mayoría que lo impulsó ya no existe. La confianza se ha roto.

-Si quieren gobernar, deberán contar con el apoyo de Vox.

-Los gobiernos de libertad que formamos hace dos años eran entre el PP y Ciudadanos. Y a partir de ahí todo aquel que quiera apoyarnos, bienvenido.