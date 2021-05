Los comunes rompen con ERC porque se resiste a vetar un Gobierno con Junts

0

La Voz de Galicia Cristian Reino R. Gorriarán

Barcelona , Madrid / Colpisa 14/05/2021 05:00 h

Los planes de Pere Aragonès, al menos de momento, no pasan por formar un tripartito de izquierdas, Está empeñado en fraguar un acuerdo entre fuerzas independentistas. Aragonès lo ha dicho por activa y por pasiva, el entendimiento con el PSC de Salvador Illa no está sobre la mesa. Aunque la cercanía del 26 de mayo, fecha tope para lograr la investidura y evitar una repetición de las elecciones, empieza a pesar en los ánimos de los republicanos. Existe, además, una corriente interna proclive al acuerdo con los socialistas.

Si no se produce el acercamiento con Junts, que hoy por hoy no se vislumbra, y los republicanos se mantienen firmes en la negativa a buscar el auxilio socialista, la repetición electoral dejará de ser una quimera. Con el agravante de que el panorama cambiaría poco.

Aragonés, además, se encontró ayer con un nuevo contratiempo para sus planes de investidura. Los comunes anunciaron la ruptura de las negociaciones y la situación se le complica cada vez más al candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, que solo cuenta con el apoyo de la CUP para el trámite de la investidura. Tras el puñetazo en la mesa del sábado pasado, Esquerra busca un Gobierno en solitario con la ayuda externa de la CUP y los comunes. Esa fórmula, en cualquier caso, precisa que Junts favorezca la investidura de Aragonès. Pero los posconvergentes ya han avisado de que solo facilitarán su elección si ERC y Junts pactan un Gobierno de coalición. En ese puzle, los planes de Esquerra sufrieron el portazo del partido de Ada Colau.

Casilla de salida

Los comunes anunciaron formalmente en el Parlamento autonómico que rompen las negociaciones con Esquerra hasta que Aragonès se comprometa a vetar la entrada de Junts en el Ejecutivo. ERC no lo hará y En Comú Podem se cae de la ecuación que habían diseñado los republicanos para la investidura. Además, la portavoz de los comunes, Jéssica Albiach, reclamó a los republicanos que levanten el veto a los socialistas para propiciar un Gobierno progresista. Aragonès agradeció a los comunes que aceptaran negociar con ellos, pero les espetó que las «aritméticas son las que son». ERC no puede comprometerse a que Junts no entrará en su Gobierno, porque supondría un desafío para los posconvergentes, con quienes negocia la investidura.

Así, la partida regresa a la casilla de salida. Solo es posible, a día de hoy, un Ejecutivo independentista. Pero Aragonès insiste en que sea de ERC en solitario, lo cual no acepta Junts. El candidato republicano trató ayer de redoblar la presión sobre los posconvergentes y les pidió que cumplan su palabra para evitar la repetición electoral apoyando su investidura.

«Tenemos una semana»

«Hagamos honor a la palabra, cumplámosla con el compromiso de no ir a elecciones. Hagamos Gobierno ya y evitemos la repetición de elecciones. Es un imperativo político», afirmó en una comparecencia en el Parlamento sobre la gestión económica y de la pandemia. A su juicio, otros comicios aumentarán la desafección política. «Estoy convencido de que no habrá elecciones», remató. «Tenemos una semana», expresó el republicano.

Aragonès insistió en que trabajará hasta el final para llegar a un acuerdo con Junts para desencallar la investidura. Los republicanos reiteran en que su apuesta es un Gobierno en solitario, con el apoyo de la CUP y los comunes y que Junts facilite la investidura.

El socialista Illa le pidió que diera un paso al lado para poder postularse él a la Presidencia, pero el republicano lo rechazó con el argumento de que es el único que puede conseguir una mayoría. «No daré un paso al lado, defenderé mi candidatura, ERC nunca da un paso al lado y menos ahora», remató. Esquerra cargó contra quienes en Junts solo entienden la unidad en el independentismo como «sumisión». Los portavoces de Junts evitaron los reproches a ERC.