El rey emérito quiere regularizar más de medio millón de euros procedentes de fondos opacos

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 07/12/2020 10:43 h

El rey emérito, Juan Carlos I, quiere regularizar más de 500.000 euros procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres ejercicios diferentes, entre el 2016 y el 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad, según adelanta hoy el diario El País. Según este periódico, el equipo jurídico de don Juan Carlos se reunió con responsables de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización fiscal de los fondos ajenos, procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey emérito.

El diario precisa que, en al menos dos de los tres ejercicios, la suma de fondos gastados sin ser declarados a Hacienda supondría un delito fiscal, pues la cuantía rebasaría los 120.000 euros, informa Efe. La regularización no está relacionada con bienes en el extranjero, sino con el uso, por parte del rey emérito y algunos familiares suyos, de tarjetas bancarias con fondos opacos, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.

El rey emérito salió de España el pasado mes de agosto y reside desde entonces en Emiratos Árabes Unidos como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi. Está pendiente de que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirige las tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra él, archive las investigaciones o presente una querella.

Por otra parte, el Rey emérito ha trasladado a su entorno su intención de volver a España en Navidad para pasar unos días en el Palacio, según publica hoy el diario El Mundo. La Casa del Rey, a la que le ha llegado ese deseo de manera indirecta, se muestra reticente en estos momentos a que regrese al complejo de la Zarzuela, y está analizando la situación.

Ábalos: «La ley es para todos igual y ha de cumplirse»

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes, en relación a la petición de regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos, que «la ley es igual para todos y ha de cumplirse igual, en sentido positivo y negativo».

«Más allá de que efectivamente esto afecta a una institución que apreciamos y de máxima importancia para el Estado, la ley es para todos igual. Las consecuencia de cualquier falta nos afecta a todos y debe establecerse el principio de igualdad, con independencia de afinidades políticas», ha explicado el ministro en una entrevista en La 1 recogida por Europa Press.

Ábalos, quien ha reconocido que no tiene constancia de si la petición se ha presentado ya ante la Agencia Tributaria, ha señalado que más allá de ser una buena o mala noticia, «lo mejor es que no hubiera ocurrido en cualquier caso». «Para la opción que ha asumido, la Agencia Tributaria establecerá procedimientos de investigación y determinará lo que tenga que determinar, pero lo importante es que no haya diferencia, se trate de la persona que se trate», ha añadido.