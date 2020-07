Lesmes reprocha a Iglesias sus ataques al poder judicial y defiende su independencia

0

Redacción 21/07/2020 18:55 h

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, afeó este martes que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuestionara la independencia de los jueces y puso como ejemplos el caso Gürtel, los ERE de Andalucía, el caso Bankia o el caso Nóos, pues todos ellos ya han sido juzgados y algunos sentenciados.

«Todos esos casos han sido juzgados por jueces independientes. Si los jueces fueran manipulados por los políticos y estuvieran al servicio de los poderosos, como vino a decir desafortunadamente el vicepresidente segundo de nuestro Gobierno, estos casos no habrían salido adelante. Los hechos son tercos y lo que demuestran es la independencia de la justicia española», dijo Lesmes en un desayuno del Colegio de Abogados de Madrid.

Dos choques

Las palabras de Pablo Iglesias fueron objeto en dos ocasiones de pronunciamientos oficiales del CGPJ. En concreto, cuando el líder de Podemos se pronunció sobre la actuación del Poder Judicial en el proceso independentista catalán y en la condena impuesta a la portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión por insultar y vejar a dos agentes en Madrid.

En ambas ocasiones, el órgano de gobierno de los jueces expresó su «profundo malestar» y le pidió «prudencia» en sus declaraciones, ya que considera que generan «sospechas inaceptables» sobre la independencia judicial.

Lesmes también defendió la actuación del tribunal del procés, otro «reto» al que se enfrentó el poder judicial durante su mandato al frente del CGPJ que se acometió «con las máximas garantías» y «admirablemente dirigido por Manuel Marchena», cumpliendo «todas las garantías procesales».

Máximas garantías

«Se puede estar o no de acuerdo con las sentencias, pero ninguna tacha puede hacerse del funcionamiento del tribunal. Se cuidó excesivamente todo, se dio publicidad al proceso... Se quiso poner la sospecha encima de la mesa y desbaratamos toda la campaña de desprestigio», apuntó.

Lesmes subrayó que finalizado el juicio, «la situación no está resuelta», pero que el poder judicial no está para «resolver problemas políticos» ni es su función hacerlo. «Los jueces tenemos que mantener el orden jurídico. Sin respeto a la ley, no hay democracia. La democracia se gobierna con la ley», dijo.