Artur Mas asegura que Convergència Democràtica ha recurrido ante el TC la sentencia del caso Palau

Redacción / Agencias 16/07/2020 18:17 h

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este jueves que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la sentencia del Tribunal Supremo del caso Palau, aunque el recurso todavía no ha sido admitido a trámite.

Así lo ha indicado el expresidente en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament, donde ha acudido a instancias de varios grupos de la oposición, que le reclamaron después de que el Tribunal Supremo confirmara en abril la condena de 6,6 millones de euros a Convergència -partido que lideraba el expresident- por cobrar comisiones ilegales a través del Palau de la Música.

Tal y como informa Efe, Mas también se ha referido a los 6,6 millones de euros que la formación nacionalista, ya en concurso de acreedores, tiene que devolver debido a esa condena. Al respecto, ha señalado que los tribunales podrán recuperarlos en base a la fianza que depositaron en forma de locales.

El expresidente de la Generalitat también ha aseverado que ni a Osàcar ni a CDC se les ha condenado por perjuicio a la hacienda pública, «y en eso hay que poner énfasis», ya que no hubo ni sobrecostes ni sobreprecios en las adjudicaciones. «Como no hubo alteración de precios no ha habido alteración sobre la hacienda pública, es un hecho relevante», ha concluido.