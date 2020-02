Alonso se planta ante el acuerdo de PP y Ciudadanos sobre sus listas

0

La Voz de Galicia Nuria Vega

Madrid / Colpisa 21/02/2020 05:00 h

El «principio de acuerdo» para concurrir en coalición con Ciudadanos en el País Vasco derivó este jueves en nuevas fricciones internas en el PP. La dirección de los populares en el País Vasco, que había celebrado el pacto tejido entre las cúpulas de los partidos a nivel nacional, se apresuró a expresar su malestar vía Twitter por el reparto de puestos en las listas anunciado por la formación liberal y descartó que sus planes pasen por ceder el segundo lugar en las candidaturas de Vizcaya y Álava. Aún se desconocían los detalles del acuerdo cuando desde Ciudadanos avanzaron a mediodía que, si bien el PP encabezará las listas en las tres circunscripciones, a ellos les corresponderá, salvo en Guipúzcoa, designar al número dos, lo que supone acompañar a Alfonso Alonso en su candidatura de Álava.

«Inasumible», se plantaron los populares vascos. Esa distribución, de la que Génova no les había informado, no se compadece, a su juicio, con la «realidad» de los dos partidos en el territorio, donde Ciudadanos carece de representación en el Parlamento y no logró ningún concejal en los comicios municipales del 2019. El mensaje lo replicaron en las redes sociales los principales dirigentes del PP vasco, incluido Alonso, en un intento de frenar el reparto, y desde la dirección nacional se respondió que la negociación aún estaba abierta. Ciudadanos, mientras tanto, no dio marcha atrás y se remitió a lo expresado por su dirigente, José María Espejo-Saavedra, en rueda de prensa. «Dos puestos de salida», dijo, y a eso se ajustaron. «Ha explicado, precisaron fuentes del partido, el acuerdo en los términos concretos en que se ha cerrado con el equipo negociador del PP». El miércoles, fue él quien se vio con el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

Tarea pendiente

Aún falta, además, concretar el nombre de la alianza. Ni el Mejor Unidos de Ciudadanos convence al PP ni los liberales terminan de ver el Vascos Suman de los populares. Alonso mostró, además, en RNE su preferencia por que las siglas del partido aparezcan reflejadas en la marca. Y en cuanto a lo programático, la idea es establecer en una comisión bipartita las líneas principales de su oferta electoral y fijar las cuestiones en las que cada formación tendrá «posibilidad de votar diferente» en el Parlamento. La foralidad, en todo caso, no quedará excluida de los asuntos comunes. Y Ciudadanos asume el «respeto» al Concierto Económico, pese a su posición crítica sobre este instrumento.

Fuentes del partido liberal también anticiparon su interés en que perfiles como el de Maite Pagazaurtundúa o Fernando Savater puedan formar parte del proyecto e incluso de las listas, aunque sea en puestos simbólicos de salida.