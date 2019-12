Junqueras advierte de que «la independencia es irreversible» y afirma que es «inevitable» celebrar otro referendo

0

21/12/2019

«La nueva etapa política solo se puede abrir si la política desplaza a la represión, ¿se entiende?» El coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha abierto el 28 Congreso del partido con una clara advertencia al PSOE que deja claro que los republicanos están dispuestos a mantener sus exigencias sin renunciar a un lenguaje que cuestiona el Estado de derecho en España sin ceder a las prisas de los socialistas por llegar de manera inmediata una a un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez. Aunque ha reivindicado el derecho de autodeterminación, el coordinador nacional de ERC no ha cerrado sin embargo las puertas a la posibilidad de un pacto que satisfaga a ambas partes al afirmar que su partido está dispuesto a «abrir caminos muy amplios por los que puedan pasar todos los catalanes».

El propio Oriol Junqueras ha intervenido en la apertura del congreso mediante un vídeo grabado desde la cárcel de Lledoners en la que cumple condena y ha defendido que la independencia de Cataluña es «irreversible» y un nuevo referendo de secesión es «inevitable» para que se conforme una gran mayoría favorable a la independencia y a la creación de la república catalana que sea «inmensa e incuestionable». Junqueras llamó tras la sentencia que reconocía su inmunidad a no abortar la negociación con el PSOE para la investidura de Sánchez y su posición en este momento es la más favorable al acuerdo frente a los sectores más radicales que defienden la ruptura con los socialistas. «La independencia ya no es hoy la causa de unos cuantos. Se ha situado en el centro de la política catalana, desplazando al viejo autonomismo a una página superada de la historia», ha señalado, sin embargo Junqueras, endureciendo el tono ante la militancia al tiempo que llama a la negociación. A su juicio, un nuevo referendo es «la mejor herramienta para mejorar la vida de las personas». El líder de ERC se ha mostrado en el vídeo «orgulloso de estar en la cárcel por haber puesto las urnas» y ha señalado que «lo volvería a hacer». «Trabajemos para lograr una victoria inapelable. Construyamos una mayoría independentista plural y diversa que sea incontestable», ha concluido.

En un momento crítico de las negociaciones tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que reconoce que Oriol Junqueras disfruta de inmunidad desde el día de las elecciones europeas en las que obtuvo su acta de eurodiputado, y por tanto también Carles Puigdemont, los republicanos vuelven a exigir al Ejecutivo de Sánchez un gesto que les permita justificar su apoyo a la gobernabilidad de España. Ese gesto pasaría por un posicionamiento claro de la Abogacía del Estado en favor de la puesta en libertad de Oriol Junqueras tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Algo que el Gobierno no descarta, aunque desde Moncloa han dejado claro que la posición que tome la abogacía será independiente y no obedecerá a órdenes del Ejecutivo. «Hemos ganado a los tribunales del Estado español que dijeron que Oriol Junqueras no tenía la inmunidad que le dieron los electores que le eligieron como eurodiputado», ha señalado Aragonès, que ha pedido «la libertad inmediata» del Oriol Junqueras y la «anulación de la sentencia del juicio de la vergüenza». Para justificar ante el propio secesionismo un pacto con los socialstas que la direción de los republicanon considera posible en la primera semana de enero Aragonès se dirigió a todo el independentismo ofreciendo a su partido como buque «rompehielos» ante el «muro del Estado» que hasta ahora se negaba al diálogo.