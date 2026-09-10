Marruecos amenaza a España con «tensiones recurrentes» por la crisis de Ceuta y carga contra el PP

Dos militares españoles vigilan la frontera con Marruecos dentro del operativo tras la pasada crisis Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Marruecos decidió este jueves elevar varios grados el tono con España. Por primera vez desde el asalto masivo a Ceuta de los días 30 y 31 de julio, Rabat fijó oficialmente su posición a través de un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores. Y lo hizo con una advertencia poco habitual en la relación bilateral: la «ceguera estratégica» puede convertir la vecindad entre ambos países en «una fuente de desconfianza crónica y de tensiones recurrentes». Y no solo eso, Rabat arremetió sin tapujos contra el PP, al que vincula con una «escalada irracional y populista». La inédita nota, difundida por el departamento que dirige Nasser Bourita, niega de manera tajante cualquier implicación marroquí en la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta, reclama a España que devuelva a quienes permanecen irregularmente en la ciudad, incluidos los menores que puedan ser reagrupados con sus familias, y acusa a determinados sectores políticos y mediáticos españoles de convertir al reino alauí en instrumento de sus disputas internas.

Rabat comienza recordando la relación que decidió «soberanamente» construir con España sobre cuatro pilares: buena vecindad, entendimiento político, asociación económica y cooperación en materia de seguridad. Sitúa el origen de esta nueva etapa en la declaración conjunta del 7 de abril del 2022, después del encuentro entre Mohamed VI y Pedro Sánchez que puso fin a una de las mayores crisis diplomáticas entre ambos países. Desde entonces, sostiene Exteriores marroquí, Madrid y Rabat han conseguido desarrollar los asuntos que los unen y gestionar sus diferencias mediante el diálogo, «lejos de cualquier tendencia a imponer los hechos consumados». Marruecos recuerda además que España se ha convertido en su principal socio económico y que el reino es el segundo socio comercial español fuera de la Unión Europea.

Especial énfasis pone en la cooperación policial, antiterrorista y migratoria. Rabat asegura que ese trabajo conjunto ha permitido salvar vidas y desarticular redes criminales y terroristas, en ocasiones, recalca, con pérdidas humanas y materiales entre las propias fuerzas marroquíes. Es al abordar directamente el 30-J cuando cambia el tono. Marruecos admite que los «lamentables acontecimientos» de julio requieren «una investigación exhaustiva» para esclarecer qué ocurrió, establecer responsabilidades, identificar posibles interferencias y garantizar que un episodio semejante no vuelva a repetirse.

Y acto seguido lanza una batería de preguntas directamente hacia España. «¿Por qué se siguen dirigiendo acusaciones contra Marruecos, en ausencia de cualquier dato, hecho o informe que demuestre cualquier implicación de las autoridades marroquíes?», plantea Exteriores. Rabat pregunta también por qué España no ha devuelto todavía a todos los migrantes en situación irregular si, según asegura, el Gobierno marroquí «se ha comprometido oficialmente a recibirlos».

El mismo reproche alcanza a los menores. Marruecos sostiene que ha solicitado «insistentemente» su regreso y pregunta por qué continúan alejados de sus familias aquellos cuya reunificación sea posible. Según la versión marroquí, la respuesta a estos interrogantes debe buscarse entre los «actores españoles» responsables de la gestión de la crisis.

El comunicado entra después de lleno en la política española. Rabat lamenta que determinados «círculos políticos y mediáticos» sigan utilizando Marruecos para alimentar «agendas internas» y muestra una especial decepción con los «partidos históricos» que cuentan con experiencia de Gobierno y que, afirma, han terminado entrando en un terreno donde «la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común». Aunque el comunicado evita mencionar siglas, la referencia apunta fundamentalmente al PP. Los populares han encabezado durante las últimas semanas la ofensiva contra el Ejecutivo por su política hacia Marruecos, han reclamado explicaciones sobre la actuación de Rabat durante el asalto y han llevado al Congreso iniciativas sobre la crisis de Ceuta. El propio comunicado contrapone esa actuación de los partidos con experiencia de Gobierno a la relación institucional construida durante años entre Madrid y Rabat.

El reproche se extiende incluso fuera de la política. Marruecos considera «lamentable» que instituciones legislativas y judiciales españolas hayan impulsado «iniciativas desafortunadas» que, a su juicio, «allanan el camino a la desavenencia». Una referencia que llega cuando la Audiencia Nacional investiga ya el 30-J como un posible ataque contra la soberanía española y cuando el Congreso acaba de adoptar decisiones especialmente sensibles para Rabat sobre el Sáhara Occidental.

«Las derivas en las que el discernimiento cede ante el simplismo y el análisis objetivo deja paso a la acusación forman parte de una estrategia del miedo perjudicial para todos», sostiene el Ministerio. Y añade una advertencia de marcado contenido político: Marruecos se niega a convertirse en un «activo comercial» ante unas elecciones ni en un «chivo expiatorio» utilizado para saldar cuentas internas españolas.

Hasta ahora, Rabat había respondido a la crisis fundamentalmente mediante declaraciones públicas de miembros de su Gobierno, entre ellas las realizadas a comienzos de septiembre por el ministro Nizar Baraka, además de los contactos y posiciones transmitidos por el titular de Exteriores, Nasser Bourita, a su homólogo español, José Manuel Albares. El comunicado de este jueves supone un salto cualitativo: es la primera posición institucional articulada y pública del Ministerio de Exteriores marroquí sobre el conjunto de la crisis.

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Y llega apenas horas después de que el Gobierno español hiciera pública la documentación desclasificada sobre los días anteriores y posteriores al 30-J. Esos documentos complican precisamente una de las afirmaciones centrales de Rabat. Los informes no establecen de manera definitiva una autoría del Estado marroquí, pero contienen análisis de los servicios españoles que hablan de pasividad, negligencia e incluso de actuaciones de fuerzas marroquíes durante la concentración y desplazamiento de personas hacia Ceuta. El propio CNI envió a las 18.26 horas del 29 de julio una «alerta temprana» a los servicios secretos marroquíes DGST y DGED sobre la «planificación de varias convocatorias» para acceder a Ceuta por mar y por la valla durante la Fiesta del Trono.

La Audiencia Nacional ha ido más lejos en su valoración provisional. La jueza María Tardón sostiene que la entrada masiva no fue un fenómeno espontáneo, aprecia indicios de una operación planificada y recoge del informe policial el «guiado activo» de agentes marroquíes hacia determinadas rutas. La investigación deberá establecer ahora quién estuvo detrás de aquella movilización y hasta dónde llegó, en su caso, la intervención de estructuras estatales.