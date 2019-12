Vox no reventará los Ejecutivos autonómicos en los que el PP y Cs gobiernan con su apoyo

0

La Voz de Galicia maria eugenia alonso

madrid / colpisa 06/12/2019 05:00 h

La relación entre el PP y Vox no atraviesa por su mejor momento. La formación de Santiago Abascal se siente traicionada por los populares y considera que ha perdido un puesto en la Mesa del Congreso por su culpa. Aun así, y pese a las advertencias lanzadas desde sus filas, Vox no dejará caer los Ejecutivos autonómicos formados por una coalición entre PP y Ciudadanos con su apoyo. «No vamos a hacer como ellos y caer en el chantaje. No vamos a dejar caer los Gobiernos de Madrid o Murcia. Pero esto va a afectar a nuestras relaciones», ha reconocido el propio Abascal.

En un entrevista en Telecinco, el líder de Vox no ha ocultado su malestar con la propuesta de Pablo Casado de repartir los votos para que la formación liberal, pese a contar tan solo con diez diputados, tuviera un puesto en el órgano de dirección de la Cámara Baja. Según ha recordado, tras las elecciones de abril su formación obtuvo 24 escaños y ningún partido se planteó entonces cederles un asiento. «Si el PP quería a Ciudadanos en la Mesa tenía que haberle cedido una de sus plazas», ha aseverado. Abascal ha puesto además nombre y apellido al causante, en su opinión, de la tensión que se vive entre ambos partidos, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, a quien ha calificado de «auténtico trilero». El líder de Vox ha explicado que el número dos del PP llegó a reconocerles durante la negociación que no querían tener los mismos representantes que ellos en la Mesa, en el sentido de que ambas formaciones contasen con dos diputados en este órgano.

Los populares gobiernan en minoría en Andalucía, Madrid y en la Región de Murcia, gracias al apoyo de Vox. En esta comunidad la formación de Santiago Abascal pasó de cuarta fuerza política a primera el pasado 10 de noviembre, acabando así con la hegemonía de PSOE y PP.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Mario Garcés, reaccionó pidiéndole a Abascal «moderación» y «prudencia» en las críticas a su partido, «algo que habitualmente no tiene», y que no se equivoque de rival político.