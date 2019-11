Los empresarios piden que se exploren opciones de Gobierno más estables

0

redacción 21/11/2019 05:00 h

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) recalcaron ayer la necesidad de «explorar» opciones de Gobierno que garanticen la estabilidad política y la moderación.

Tras la reunión de la junta directiva de la patronal, en la que se abordó el preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no quiso entrar «en siglas», pero dejó claro que «fórmulas ideológicas, que no prácticas, pueden no ser las más adecuadas para la economía y las empresas».

«Estamos expectantes, porque España tiene que dar confianza y hay que ver si llega o no a buen puerto ese Gobierno [entre el PSOE y Unidas Podemos]. La inestabilidad provoca inquietud y, si se aplican fórmulas que no están de acuerdo con el rigor presupuestario y la ortodoxia económica, nos preocuparán», señaló Garamendi.

El líder de la CEOE subrayó que los españoles están recortando el consumo porque hay «incertidumbre» y están esperando a ver lo que sucede. Garamendi reiteró, además, que los empresarios quieren un Gobierno que camine por la senda de la Constitución y de la ley, al tiempo que emplazó a los partidos políticos a trabajar en grandes pactos de Estado en materias como pensiones o inmigración.

Patronal gallega

La patronal gallega también reclamó a los partidos políticos que las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno se aborden «con sentido de Estado y anteponiendo el respeto y el cumplimiento del marco constitucional a los intereses particulares». La confederación de empresarios de Galicia (CEG), sin presidente desde hace meses pero en la que ejerce como portavoz Antonio Fontenla, se sumó a la petición de CEOE y Cepyme.

El objetivo, apuntó, es «fortalecer la recuperación económica y la creación de empleo». Al respecto, hace un llamamiento para afrontar «las principales preocupaciones de los españoles en general y de los gallegos en particular» en el actual escenario de desaceleración económica.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) solicitó que se exploren «todas las vías y opciones de Gobierno» para garantizar la estabilidad política, y demandó a las formaciones «sentido de Estado, mesura, moderación, y seguridad» para formar Ejecutivo, al tiempo que se mostró en contra de subir los impuestos y el gasto público.

Desaceleración «atajable»

La organización de trabajadores autónomos recordó que ya hizo llegar una serie de propuestas y demandas urgentes a todos los partidos, y remarcó que «no es momento ni de subir impuestos ni de aumentar el gasto público» ante una desaceleración económica «patente».

No obstante, señaló que la desaceleración es «atajable» aún si se toman las riendas y se ajusta con rigor presupuestario todas las políticas públicas.