Gamarra sobre la oferta de Feijoo a Sánchez: «El PP tiene clara la realidad y no se plantea escenarios hipotéticos»

El dirigente gallego cree que «procede más que nunca» intentar con el PSOE «una línea que mi partido ya ha practicado»

El líder del PPdeG cree que el PSOE debe gestionar el próximo Gobierno de España al ser la lista más votada, pero no apoyándose en la coalición anunciada este martes entre los socialistas y Podemos cuando precisamente él hacía uso de la palabra en la reunión de la dirección del partido en Génova. A juicio de Feijoo, ese giro obligó a Pablo Casado a posicionarse como líder de la oposición, pero no cree que esta reacción inicial, que comprende, sea incompatible con el llamamiento que hace el presidente de la Xunta para que Pedro Sánchez, como ganador en minoría, se dirija a los populares para buscar «una propuesta de Gobierno o un pacto de investidura». Feijoo recuerda que en todas las intervenciones del candidato popular a la presidencia no hubo «ningún veto», y por contra este no obtuvo «ni un minuto de diálogo», en referencia a la ausencia de contacto o mensajes tras la noche electoral.

