En Marea reitera que negoció con Más País y que incluso barajaron nombres de la lista

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 03/10/2019 05:00 h

En la dirección de En Marea causó una cierta perplejidad que el comité electoral de Más País asegurase que nunca tuvieron en mente llegar a una coalición electoral con el partido de Luís Villares porque no les reportaba nada electoralmente y que, si se llegó a hablar con ellos, fue solo por «deferencia». En Marea insiste, como ya había dicho su portavoz hace unos días, en que esas negociaciones existieron y que incluso se llegaron a barajar nombres para una candidatura conjunta. Es más, reitera la dirección del partido gallego que tras cuatro días de conversaciones fue el equipo de Villares el que dio por fracasada la operación porque no se aseguraba la independencia de los diputados gallegos en el Congreso. «Tiñan que seguir a disciplina de voto de Errejón», subrayan fuentes de En Marea. Y como esa fue la principal desavenencia con Podemos, se descartó la coalición dado que no se garantizaba una agenda gallega propia. Como dijo Villares cuando se dieron por rotas las negociaciones, «para iso xa tivemos a experiencia de Podemos».

Bescansa, en el punto de mira

Descartada la posibilidad de un acuerdo con Errejón, En Marea decidirá este fin de semana si se presenta o no a las elecciones generales, dadas las dificultades que tiene el partido para sacar adelante una campaña en la que corren el riesgo de no alcanzar siquiera los poco más de 17.000 votos que consiguieron el 28A.

También Errejón sigue con su hoja de ruta para perfilar las candidaturas en las 17 provincias en las que se va a presentar Más País, entre ellas, A Coruña y Pontevedra. Aunque no hay nada oficial, todo parece indicar que la lista por A Coruña la encabezará Carolina Bescansa. Más difícil lo tienen para encontrar un gancho electoral en Pontevedra, sobre todo porque los antiguos errejonistas -la exdiputada estatal Ánxela Rodríguez y el diputado autonómico Marcos Cal- se sitúan ahora en la órbita de Pablo Iglesias.

La posible designación de la fundadora de Podemos como candidata por A Coruña no está exenta de riesgo, ya que en esa demarcación podría sacar un escaño el BNG y mantener Gómez-Reino el de Podemos, lo que reduce las opciones de Bescansa, por mucho que su nombre suponga un gancho electoral.