Un CIS hecho a la medida del PSOE

0

La Voz de Galicia Gonzalo BAreño

Madrid / La Voz 12/09/2019 21:12 h

El PSOE arrasaría en una nuevas elecciones generales a pesar de bajar más de nueve puntos respecto al sondeo anterior en voto más simpatía. Según la encuesta del CIS, los socialistas alcanzarían un 32,2 % del voto emitido cuando en el barómetro de julio se situaban en el 41,3 %. Sin embargo, el PSOE seguiría sacando casi 20 puntos de diferencia al PP, que sería el segundo con un 12,8 %, cuando en el estudio anterior obtenía un 13,7 %. Y aún más pronunciada sería la caída de Ciudadanos, que pasaría del 12,3 % a un 8,6 %. Unidas Podemos bajaría del 13,1 % que lograba en el barómetro de julio a un 9,9 %, aunque en este caso, de manera inusual, el CIS pregunta de forma diferenciada por el voto a Unidas Podemos (0,1 %), Podemos, (7,4 %), IU (1,8 %) y en Comú Podem (0,6 %). En intención directa de voto, sin la llamada cocina, el PSOE obtendría un 29,7 %, siendo el único que sube respecto al 28A, seguido del PP (11,6 %), Unidas Podemos (8,9 %) y Ciudadanos (7,4 %).

¿Representa este sondeo la opinión actual de los votantes españoles?

No. Se trata del estudio poselectoral de las elecciones autonómicas y municipales del 2019 y no estaba previsto que el CIS publicara datos sobre estimación de voto. Pero finalmente sí se incluyeron preguntas en este sentido. La encuesta se realizó entre el 17 de junio y el 16 de julio, antes por tanto de la celebración del fallido debate de investidura de Pedro Sánchez. Es decir, que los datos que se dan a conocer precisamente el mismo día en el que se anuncia que el rey convocará una nueva ronda de consultas corresponden a una opinión de voto de hace casi tres meses y que nada tiene que ver con la percepción política actual por parte de los ciudadanos respecto a la situación de bloqueo político.

¿Beneficia la encuesta del CIS al PSOE?

Sí. El sondeo constituye de hecho un elemento más de presión a Unidas Podemos para que acepte el acuerdo que le ofrece el PSOE de apoyar su investidura y firme un pacto programático sin entrar en el Gobierno. Los socialistas son, según este estudio, los únicos que mejoran su posición respecto a los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril. Unidas Podemos, sin embargo, experimentaría, según estos datos, una caída de 4,41 puntos en los nuevos comicios. Pero, a la vez que le otorga una ventaja de 20 puntos, la encuesta apunta a un descenso en el apoyo al PSOE respecto a los últimos sondeos, lo que serviría para movilizar al electorado socialista en las generales ante el riesgo de que muchos se queden en casa.

¿Llegarían PSOE y Unidas Podemos a la mayoría absoluta con estos datos?

Sí. De confirmarse en unas nuevas generales una victoria tan inapelable como la que le otorga el CIS de Tezanos, el PSOE y Unidas Podemos alcanzarían la mayoría absoluta al superar el 42 % de los votos. Pero Sánchez tendría más fácil gobernar en solitario, porque la victoria que le atribuye ahora el CIS es tan abrumadora, que llega al punto de otorgar al PSOE un porcentaje de voto superior al que obtendrían PP, Unidas Podemos y Ciudadanos juntos, tanto en voto directo como voto más simpatía. Un dato que implicaría un vuelco inverosímil, ya que en las generales del 28 de abril estas tres fuerzas obtuvieron 4,74 millones de votos más que el PSOE.

¿Son congruentes los datos de este estudio?

No. La encuesta apunta a un derrumbe del centro y derecha que sería histórico. En las pasadas elecciones generales, el PP, Ciudadanos y Vox alcanzaron el 42,8 % de los sufragios, que se tradujeron en 11,2 millones de votos. Ahora, según el CIS, los tres partidos se quedarían en un 24,9 %. Más allá de esa pérdida de 18 puntos entre los tres partidos, lo que sorprende es que, según esos datos, Ciudadanos se dejaría 7,2 puntos y Vox se hundiría y perdería 6,7, pasando del 10,26 % logrado en abril al 3,5 %. Y, pese a ello, el PP no solo no recogería nada de esas caídas espectaculares de voto de derecha, sino que perdería cuatro puntos.