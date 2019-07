Rufián a Rivera: «Aquí un miembro de la banda. Usted con Abascal es un comando»

0

25/07/2019

El portavoz de ERC ha confirmado a lo largo de su alocución que la formación independentista se abstendría en la votación. Antes, Gabriel Rufián se ha referido a Albert Rivera, que ha definido de nuevo a Podemos y PSOE como «una banda».

«Aquí un miembro de la banda. Usted con Abascal es un comando», le espetó Rufián.

Al margen del polémico comienzo en su discurso, Rufián le ha pedido reflexión a Sánchez e Iglesias. Sobre todo al líder socialista.

«Mire a la derecha, están encantados de la vida. Nos vamos a arrepentir. Nos emplazan a septiembre, ¿habrá septiembre?», preguntó Rufián que insistió en que su grupo había hecho un «enorme gesto de generosidad»: ¿Lo podemos hacer en septiembre? Nos complica la vida a todos», refiriéndose al tiempo que hay hasta un posible segundo intento de investidura.

Como ya hizo por la mañana en una comparencia con EH Bildu, Rufián dejó caer el peso de la responsabilidad sobre Pedro Sánchez.

«Fue un error el veto al señor Iglesias y creo que a estas alturas lo sabe. Ha provocado subir el precio. Es un error no aceptar dos, tre,s cuatro, cinco ministerios...ustedes tienen cuatro años de vida. Cuatro años por cuatro ministerios. Entren en el gobierno y demuestren que son mejores. Cóbrenselo en unas futuras generales. De esta intransigencia nos arrepentiremos todos», dijo.

Menos carga le aplicó a la actitud del líder de Unidas Podemos. «Señor Iglesias, se arrepentirá de no haber aprovechado esta oportunidad. No se trata de quién lo explique mejor. Nos meterán en el mismo saco a todos», dijo no sin dejar de referirse a Oriol Junqueras, líder del partido, que aseguraba que estaba viendo la sesión «desde una celda».