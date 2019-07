Albert Rivera: «No se han peleado por las políticas, sino por los sillones. No han sabido repartirse el botín»

0

Redacción 25/07/2019 14:40 h

Era conocido el no de Ciudadanos, pero Albert Rivera ha entrado fuerte en sus acusaciones a Pedro Sánchez tras fracasar el acuerdo de investidura.

El líder de Ciudadanos ha vuelto a preguntar la palabra «banda» para referirse a los socialistas y al partido morado que, en según sus palabras, «no han sabido repartirse el botín».

«Menudo espectáculo, señor Sánchez. Haciéndole perder la ilusión a los españoles con lo que ha hecho su banda. Han tratado a España como un botín», sentenció en sus primeras frases.

Para Rivera, los últimos días, la negociación Sánchez-Iglesias, ha consistido en una lucha de efos.

«¿Cuál es el problema? La banda no se ha puesto de acuerdo para repartirse el botín. Por mucho que alarguen el teatro, los españoles no se merecen este espectáculo, un gobierno con esta banda o un presidente como usted. No se han peleado por las políticas. Solo por los sillones», aseguró.

Y es que el líder de Ciudadanos ha aprovechado para poner de manifiesto que la negociación se ha roto por las posiciones en el Ejecutivo. «A ustedes solo les separa un ministerio, el ego que no les cabe en la silla y por eso no se han puesto de acuerdo».

Rivera, que no ha descartado el acuerdo entre el PSOE y Podemos en un futuro cercano se ha situado como una oposición competitiva.

Ha insistido en referirse a «los socios» que dice que apoyan al secretario general del PSOE «como la banda de Sánchez» y ha afirmado que por mucho que alargue «el teatro» esta situación seguirá «como un culebrón de verano repartiéndose ministerios e insultándose».

«Este es un gran país y se va a sobreponer. Cuando pongan en marcha ese Gobierno va a haber una oposición. ¿Alguien sensato piensa que Sánchez puede ser un presidente para España?. España no se merece un presidente como usted», dijo levantando aplausos entre los suyos.