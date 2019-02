Feijoo lamenta que España esté «colapsada hasta después del verano», En Marea y BNG saldrán a pelear por un grupo propio y el PSdeG llama a una movilización masiva

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro | Juan Capeáns

Redacción 15/02/2019 13:39 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, cree que Pedro Sánchez ni entra ni sale del Gobierno «de la mejor forma» y que es el responsable de la inestabilidad política desde el 2016. Para Feijoo, el dirigente socialista mantendrá «colapsada España hasta después del verano» tras haber propiciado una repetición de elecciones, una moción de censura y ahora un adelanto que atribuye a sus «intereses personales» y de su partido. «Lo lógico, por respeto, economía y estabilidad, era el 26 de mayo», insistió el líder gallego durante la inauguración de los accesos de la AP-9 al Gaiás.

Feijoo remarcó el rechazo que genera Sánchez entre sus propios alcaldes y presidentes autonómicos y de ahí que haya escogido una fecha que, a su juicio, imposibilita la gestión por la incapacidad de legislar y gobernar, «y eso los españoles no nos lo merecemos. España no es juguete ni el patrimonio de ningún político», insistió.

En clave política, garantizó que el PP está preparado para gobernar «porque con más socialismo, más independentismo y más populismo entraremos en un grave problema de gobernabilidad. Entre otras cosas porque los independentistas hacen el país ingobernable. La única alternativa es ese partido centrado que ha gobernado en los peores momentos, es lo que España necesita, sin más pactos que la Constitución».

En el mismo acto se encontraba el delegado del Gobierno, Javier Losada, quien calificó como acertada la iniciativa de Sánchez de consultarle a la ciudadanía «si quiere avanzar o regresar a tiempos pretéritos. Si prefiere dialogar o la confrontación». A juicio del socialista, el presidente socialista construyó en nueve meses «un país mejor» ahora bloqueado «por las derechas y los independentistas».

El resto de las fuerzas políticas gallegas se resignaron este viernes a cambiar el paso tras el toque de tambores dado por Pedro Sánchez al anunciar que convocará las elecciones generales para el 28 de abril. El PSdeG se apresuró a llamar a una movilización para que no se frustre la agenda de conquistas sociales, mientras el BNG se declara preparado para afrontar el reto con optimismo. También En Marea se ve preparada para pelear por un grupo parlamentario propio, al margen de Podemos, aunque desde el sector oficial y el crítico mantiene la incógnita sobre la fórmula que escogerán para presentarse.

Luís Villares: «Iremos para ter grupo propio e non condicionado a Podemos»

La convocatoria de elecciones generales sorprende a En Marea inmersa en la nueva crisis interna generada por la ruptura de la disciplina de voto en el debate de los presupuestos. El líder orgánico del partido instrumental, Luís Villares, lamentó desde Vigo que cuatro de sus cinco diputados «se apartaran da liña» propuesta y avanzó que, a la cita del 28 de abril, En Marea acudirá con un «programa claro» que le permita forma «un grupo parlamentario propio, non condicionado a Unidos Podemos nin a ningunha outra forza política».

Los cíticos con Villares hicieron su propia valoración desde A Coruña. Yolanda Díaz, portavoz de En Marea en el Congreso, compareció junto al también diputado Miguel Anxo Fernán-Vello para resaltar que el próximo 28 de abril «saímos a gañar cos deberes feitos». No aludió a la fórmula en que concurrirán a las elecciones y bajo qué marca, pero insistió en que afrontan el reto con «ilusión e forza» con el objetivo de «frear a barbarie e a Vox».

Gonzalo Caballero: «Imos facer un exercicio de movilización masiva para votar»

El secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, compareció este viernes para trasladarlle todo el apoyo del PSdeG a la agenda electoral definida por Pedro Sánchez y advirtió que su partido está decidido a «facer un exercicio de movilización masiva para votar» desde Galicia para mantener vivo el cambio y la regeneración democrática. «Non pode quedar ningún voto sin ser chamado ás urnas», manifestó Caballero, antes de insistir que «xogámonos moito» en derechos, libertades y conquistas sociales.

El líder del PSdeG defendió la labor de Sánchez al frente del Ejecutivo estos ocho meses y puso de relieve que la disyuntiva de cara al 28 de abril es muy simple, pues habrá que escoger entre dos opciones. «Ou o bloque da alianza dunha dereita con outra dereita», que en su opinión tiene como principal referente a Aznar, o, en su defecto, un proyecto de gobierno «de rexeneración, de esquerdas e progresista que ten o compromiso cos máis febles como principal motor de cambio»

Ana Pontón: «Unha oportunidade para ter voz propia no Congreso»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, valora como algo «positivo» que se convoquen las elecciones generales, pues se trata de una «oportunidade para que os galegos estemos presentes con voz propia no Congreso» y acabar con la «discriminación» que, a su juicio, sufrió la comunidad en la actual legislatura, tanto con el Gobierno de Rajoy como con el de Sánchez. «Afrontamos con determinación e alegría este proceso», dijo Pontón, «porque queremos que Galicia conte e ter representantes que dean a cara».

La dirigente nacionalista insistió en que los gallegos «non nos podemos permitir» quedar fuera de juego en el escenario político que se abrirá a partir del 28 de abril, en el que vaticinó que no habrá mayorías absoluta. Cree que es la hora de un BNG «sólido, forte e unido» para que Galicia no se quede muda. Y concluyó: «Valía máis ter un deputado do BNG para defender coas máns libres este país que 23 subordinados de Iglesias, de Sánchez e de Casado».