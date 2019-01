Los mineros ya pican la galería para llegar a Julen, en turnos de 40 minutos y con 14 kilos a la espalda

View this post on Instagram

Efectivos de la Brigada de Salvamento Minero de la empresa pública estatal #Hunosa desplazados desde Asturias acaban de acceder al pozo vertical para comenzar la excavación de la galería horizontal que conectará con el pozo en el que se busca a #Julen. Los 26 efectivos de la citada Brigada, de @guardiacivil062 y del Consorcio Provincial de @bomberosmalaga inician la operación de rescate. Suerte !!