Los mineros entran en el túnel para excavar una galería e intentar llegar a Julen

Tres antiguos integrantes de Salvamento Minero aseguran que los compañeros que se encuentran en Totalán «están preparados psicológicamente» y físicamente para afrontar el rescate del niño de dos años

Desde hace once días España entera y parte del extranjero vive pendiente del rescate de Julen y desde hace una semana los ojos están puestos en los ocho integrantes de la Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias trasladados a Totalán (Málaga) para sacar al niño de dos años del estrecho y profundo pozo en el que cayó accidentalmente. El terreno en que se encuentra ese pozo no ha puesto fácil la búsqueda de una solución y los continuos contratiempos han demorado una y otra vez que los mineros puedan iniciar su tarea de picar manualmente los últimos metros hasta llegar a donde se cree que está el pequeño. Esa es la tensión que pueden estar teniendo los brigadistas, el cuándo van a poder entrar por ese túnel vertical. Así lo sienten quienes un día también fueron integrantes de Salvamento Minero y tuvieron que realizar rescates, aunque salvan las distancias precisando que este «es un accidente atípico». Aún así, uno de los tres ex brigadistas con los que ha hablado La Voz de Asturias ha asegurado tener «fe ciega en que la brigada va a llegar hasta donde está Julen» porque sabe por experiencia propia que tienen la máxima preparación. Pero no sólo preparación física. «Están preparados psicológicamente» para afrontar el rescate.

