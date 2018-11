PP y Ciudadanos cargan contra Sánchez por hacer el «ridículo» con Gibraltar

0

Frente al carácter excepcionalmente favorable que el Gobierno transmite sobre el pacto alcanzado sobre Gibraltar en el marco del brexit, tanto el PP como Ciudadanos cargaron ayer contra el Ejecutivo, al que acusaron de haber hecho dejación de funciones sin conseguir ningún avance en torno al Peñón pese a la ocasión extraordinaria que brindaba la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La interpretación que hace el PP es que el acuerdo sobre Gibraltar solo tiene de «histórico» el «ridículo» del presidente del Ejecutivo. Y la triple garantía de la que habla la Moncloa es simplemente una «triple broma». Así se refirió a lo sucedido el vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, que denunció que Sánchez no contactó con el líder del PP, Pablo Casado, para informarle de los detalles del acuerdo y acusó al presidente de «hacer una «defensa débil» de los intereses de España. Algo que, según dijo, «no hubiera pasado con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy ni pasaría ahora con Pablo Casado» en la Moncloa. Los populares pidieron que Sánchez, comparezca con «urgencia» en el Congreso y se mostraron convencidos de que, si la crisis hubiera afectado a la canciller alemana, Angela Merkel, o al presidente francés, Enmanuel Macron, habría «una declaración vinculante» firmada con la primera ministra británica, Theresa May.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, tachó también de «bochornosa» la actuación del Gobierno, que, a su juicio, deja a España en «una posición muy débil» ante futuras negociaciones en Europa. Señaló que Gibraltar supone «una oportunidad histórica de demostrar que España es una gran nación a nivel internacional» y lamentó por el contario la «gestión vergonzante y negociación nefasta» del Gobierno socialista.

«Oportunidad histórica»

En parecidos términos se expresó el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que rechazó las explicaciones del ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea, Josep Borrell, respecto a la cuestión de Gibraltar, e insistió en que España ha perdido una «oportunidad histórica» de que su postura fuera vinculante. «El Gobierno español, con su dejación, ha perdido una gran oportunidad decisoria de España» para que su posición en lo que afecta a Gibraltar «fuera vinculante desde el punto de vista jurídico» y quedara plasmada «claramente en los documentos», señaló. Aseguró que Sánchez «tenía la sartén por el mango» y podría haber conseguido que «las condiciones de España estuvieran presentes» en los acuerdos, pero finalmente «se ha conformado con un parche» que, a juicio del partido naranja, «carece de consecuencias jurídicas». El problema, según Villegas, es que «Sánchez se confió, dijo que estaba todo atado» y se fue a Cuba a «hacerse fotos con los castristas», olvidando que «se estaban jugando los minutos decisivos en Europa».

A todas esas acusaciones respondió el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que ayer aseguró que la declaración política de la Comisión Europea para que España tenga capacidad de veto sobre cualquier futuro acuerdo con la Unión Europea para Gibraltar «va a misa». Según explicó, cualquier negociación futura entre Londres y Bruselas que involucre al Peñón tendrá que pasar obligatoriamente por Madrid. Borrell dijo que tanto el PP como Ciudadanos «repiten clichés». «Convendría que supieran un poco de qué hablan», insistió. «Que firmaran todos los países que el artículo 184 tiene una determinada interpretación, ¿eso no tiene ningún valor jurídico? ¿Qué es eso de que no tiene valor jurídico?», se preguntó sobre los ataques de la oposición. Según su interpretación, «el Reino Unido pierde una cierta capacidad soberana» porque «ya no es libre para negociar con la UE sobre Gibraltar».

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, reforzó la tesis de Borrell al asegurar que la declaración conjunta del Consejo y la Comisión Europea sobre Gibraltar es «jurídicamente vinculante». «Me sorprende el debate de cuestionar el carácter vinculante de la declaración», dijo en rueda de prensa en Madrid junto al ministro español.

Podemos pide al Gobierno un plan económico para el Campo de Gibraltar

Unidos Podemos registró ayer en el Congreso una proposición no de ley en la que pide un plan de «regeneración socioeconómica sostenible» para la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y exige al Gobierno que reclame más recursos a la Unión Europea.

La iniciativa también pide al Ejecutivo que aumente la inversión en infraestructuras, como las conexiones del puerto de Algeciras y crear un tren alrededor de la bahía entre Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz). El diputado de Podemos Pablo Bustinduy defendió esta propuesta en La Línea, y criticó el papel del Gobierno de Sánchez en la negociación del brexit.

Aznar afirma que España no ha progresado «ni un solo paso»

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, fue especialmente crítico con el contenido del acuerdo anunciado por Pedro Sánchez porque no se ha progresado «un solo paso» ante el Reino Unido ni ante la Unión Europea en la solución del litigio con Gibraltar.

«No se trata de hacer la evaluación de qué significan tres cartas interpretativas de un texto, porque eso todo el mundo que sabe algo de cómo funciona la UE lo conoce; se trata de si España ha conseguido progresar algo en su situación en relación con la UE y en relación con el Reino Unido, y la respuesta es obvia», destacó el expresidente en la clausura en Valencia de un foro de ideas de la fundación FAES.