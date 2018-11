El PP se desmarca de Cosidó, que en un mensaje se jacta de controlar el Supremo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia r. gorriarán

madrid / colpisa 20/11/2018 05:00 h

La negociación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial fue una buena operación política para el PP, según su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó. Quien también fuera director de la Policía explicó en el chat de los 146 senadores populares que con Manuel Marchena como presidente del Tribunal Supremo y del gobierno de los jueces, el PP se asegura el control «desde detrás» de la Sala de lo Penal y también estará «presidiendo la Sala del 61». La primera juzga a los miembros del Gobierno, diputados y senadores por su aforamiento, y la segunda, entre otros asuntos, aborda las ilegalizaciones de los partidos.

Marchena, cuya elección aún no se ha producido y debe ser votada por los vocales, encabezará la Sala del 61 por ser presidente del Tribunal Supremo. Desde esa condición también supervisa los trabajos de Sala de lo Penal, y, sobre todo, el juicio a los líderes del desafío independentista en Cataluña.

Cosidó explicó en su mensaje en el chat que el punto de partida de la negociación con el PSOE era un reparto con el PP de diez vocales por cada partido, y para los socialistas, el presidente. Pero, prosigue el portavoz del PP, se llegó al acuerdo de nueve más el presidente para los populares, y once para el PSOE. Con Marchena, subraya Cosidó, las votaciones en el Consejo General del Poder Judicial no serán «de 11-10» sino de «21-0».

El portavoz conservador pretendía aplacar el malestar en las filas del PP por el resultado de la negociación del Poder Judicial, que para muchos en el partido opositor benefició a los socialistas. No se sabe si lo consiguió, pero lo que sí logró fue una catarata de críticas y peticiones de dimisión de asociaciones judiciales y de los partidos, con la excepción del PSOE, la contraparte del PP en la negociación. Ningún dirigente socialista comentó el mensaje, solo lo hizo el secretario de Organización del PSC. Aseguró que su partido «censura» que se hable de control de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Cosidó salió al paso como pudo y dijo que se habían «malinterpretado» sus comentarios aunque reconoció que su lenguaje «coloquial» no fue «afortunado». Dio igual. Ciudadanos, Podemos, ERC, PDECat, la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, la Asociación Francisco de Vitoria, la Asociación Foro Independiente Judicial, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, entre otros, exigieron explicaciones o bien su dimisión y renuncie al escaño en el Senado. El PP evitó salir en su defensa y su secretario general, Teodoro García-Egea, se remitió a los argumentos dados por el propio Cosidó.

«Sobre este tema no tenemos nada que decir mientras no se produzcan los trámites parlamentarios y me remito a las explicaciones del interesado», ha declarado García Egea en Córdoba.