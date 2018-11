Gobierno y PP niegan que el relevo de Marchena sea un guiño a los secesionistas

0

La Voz de Galicia R. G.

madrid / colpisa 14/11/2018 05:00 h

El Gobierno, el PP, los independentistas, los jueces y los abogados coinciden en que los cambios que se van a producir en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no van a influir en el juicio contra los líderes del desafío secesionista. El hecho de que su presidente, Manuel Marchena, deje el cargo para presidir el Consejo General del Poder Judicial, y la entrada de uno o dos jueces considerados progresistas en el tribunal juzgador tendrá, en palabras de uno de los abogados defensores, «efecto cero».

Ni guiño ni gesto. Así lo ven los protagonistas del juicio más importante desde el proceso por el fallido golpe de Estado del 23F. Una óptica que, en rara sintonía, compartieron en la Moncloa y en la oposición. «En absoluto» se puede interpretar como que vaya a haber un cambio, señaló rotundo el exministro Rafael Catalá, negociador del PP en la renovación del Consejo del Poder Judicial. «Nadie aparta a Marchena» de la Sala de lo Penal, porque «asciende» a presidente del Tribunal Supremo, abundó el extitular de Justicia. El relevo, según Catalá, «no va a afectar negativamente al rigor jurídico de la sala».

En el Gobierno se despacharon con parecida contundencia para rechazar que la sustitución del conservador Marchena por el moderado Andrés Martínez Arrieta al frente de la Sala de lo Penal vaya a suponer que el tribunal juzgador será más indulgente con los líderes del proceso independentista. En el Supremo, recordaron fuentes oficiales, no ha habido ninguna fisura ni voto particular en el procedimiento judicial contra los dirigentes soberanistas acusados de rebelión. Una postura tan homogénea, subrayaron en la Moncloa, no es previsible que vaya a modificarse por un cambio de nombres al frente de la sala o por el juez ponente de la sentencia.

El Congreso elegirá el próximo día 22 a los diez candidatos, que serán examinados por la Cámara el día anterior. Por su parte, el Senado procederá a elegir a los diez vocales que le corresponde nombrar a la Cámara Alta el 3 de diciembre. Una vez que se constituya el nuevo Consejo del Poder Judicial, serán sus veinte vocales los que elijan formalmente al presidente.