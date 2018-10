Torra y Aragonés se reúnen para intentar atajar la crisis entre Junts y ERC

Las discrepancias entre Junts y ERC sobre la fórmula para acatar la orden de Llarena llevan al Parlamento catalán al caos y amenazan ya con una ruptura que desemboque en elecciones

Al independentismo le van las emociones fuertes. Un acuerdo de última hora suscrito entre Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra sobre cómo aplicar la suspensión de los cuatro diputados neoconvergentes decretada por el juez Llarena salvó inicialmente la celebración del pleno y la legislatura. El pleno, sin embargo, fue aplazado cuando se había anunciado su inicio para la tarde. La jornada dejó una vez más al descubierto el enfrentamiento a cara de perro que libran JxCat y ERC por la hegemonía del soberanismo, y dejó el pacto de gobierno entre ambos herido de muerte. El presidente de la Generalitat y su Gobierno están desde este jueves en una situación de extrema debilidad. Los independentistas salvaron este jueves un match-ball, pero los incendios se le acumulan a Quim Torra, que a partir del 27 de octubre ya podrá disolver la Cámara y las elecciones podrían celebrarse a partir del 21 de diciembre. «Esto ya no se sostiene, vamos a elecciones», precisaron este jueves diputados de varias formaciones. Torra está en la cuerda floja y en el Parlamento catalán incluso se especuló durante todo el día con que el de este jueves sería su último día como presidente de la Generalitat. Fuentes de la Presidencia de la Generalitat, no obstante, negaron que Torra amenazara con dimitir para forzar un acuerdo entre las partes.

