Está cantado, el PPdeG, con Casado

La Voz de Galicia

santiago / la voz 20/07/2018

Hay muchas formas de decir las cosas, y mantenerse en silencio y dejar que hablen otros es una de ellas, siempre que el mensaje no se distorsione. Es la estrategia que ha escogido Alberto Núñez Feijoo ante la elección del nuevo líder del PP, y a pocas horas de que comience el congreso ya no parece que vaya a separarse de esa línea que se ha autoimpuesto para no expresar su demandada opinión. Pero el presidente gallego, el único que gobierna en España con mayoría, el que podría haber evitado la cita de hoy en Madrid si hubiese dado un paso al frente, está con Pablo Casado.

Lo dicen por su boca -más bien por su Twitter- los principales dirigentes populares, que a su vez han hecho en los últimos días una intensa labor de prospección entre los compromisarios.

La táctica de Feijoo, que en realidad es la del PPdeG, no es caprichosa. Sus dos semanas de reflexión condicionaron por completo la campaña en Galicia, con unos militantes que entendieron -o se lo hicieron saber- que a falta de un candidato gallego la apuesta era María Dolores de Cospedal. Con más o menos matices, fue la opción mayoritaria en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo, pero no en Ourense, donde ganó Sáenz de Santamaría. Esta anomalía encontró dos justificaciones confesables para el partido: la libertad de voto y la presencia en el círculo de confianza de la exvicepresidenta de la senadora ourensana Miri Barreira, estrecha colaboradora que aspiraría a un puesto de influencia, independientemente de su visibilidad. Y luego está el verso libre de los populares gallegos, Manuel Baltar, su valedor, que suma votos como ninguno a costa de mantener su propio criterio en la provincia y, si le dejasen, más allá.

Goteo de apoyos

Rota la homogeneidad de voto, el ala oficial del PPdeG, el entorno más cercano al presidente, ha optado por la lluvia fina para evitar la tormenta interna. En los dos últimos días los dirigentes más señalados se han aplicado en sus redes sociales para expresar su compromiso con el partido y, de paso, apoyar a Casado. Abrió la vía Diego Calvo y le siguieron otros destacados coruñeses. Ayer por la tarde era Pontevedra, a través de Alfonso Rueda, la que se decantaba por el palentino, con los consiguientes retuits de sus afines, y Lugo empezará a cantar mañana por la mañana, aunque en esta provincia son conscientes de la existencia de algunos apoyos a Sáenz de Santamaría. Al tiempo fueron saliendo otras voces a favor de la candidata, como la del presidente del Parlamento, Miguel Santalices, o la de la ahora diputada Pilar Rojo.

Alfonso Rueda y otros dirigentes pontevedreses también apuestan por el candidato ¿Y qué dicen los candidatos sobre Galicia? Casado cree que se ha ganado a una gran mayoría de los delegados, y aunque respeta el silencio «prudente» de Feijoo, insinúa que la cuarta comunidad con más peso en el congreso está en el bote: «La suma de votos en la primera fase en Galicia entre mi candidatura y la de Cospedal fue nítida», recordó en la Cadena Ser. Santamaría, por su parte, conocedora de los últimos movimientos en las redes sociales de los delegados gallegos, se aferra a la palabra del presidente y a la libertad de voto: «No me consta que Feijoo se haya pronunciado», dijo en Onda Cero.

Galicia no será un bloque monolítico, pero el PPdeG ya está buscando un hueco en la agenda de hoy o mañana para una foto de familia de los 327 delegados.

Feijoo sobre la posibilidad de acceder a un cargo dentro del partido: «O iremos vendo»

El presidente gallego utilizó ayer el atril del Consello da Xunta como parapeto para esquivar cualquier pregunta sobre su posicionamiento orgánico, pero sí aprovechó las preguntas sobre el relevo de Rajoy para agradecerle a Pablo Casado que haya dicho en varias ocasiones que su modelo de partido y de Gobierno es el del PPdeG y el de la Xunta de Galicia. Feijoo evitó concretar si aceptaría el puesto «de relevancia» que le ha ofrecido el aspirante, y recordó que él renunció a competir en esta carrera para dedicarse a Galicia, aunque está dispuesto a colaborar con el partido «se non toca a axenda da Xunta. O iremos vendo».

Los dos candidatos no presentarán hasta mañana oficialmente sus equipos, aunque dejarán unos cuantos espacios en blanco para tener margen para integrar a contrincantes o para hacer otro tipo de incorporaciones en las que se podría enmarcar, en el caso de Casado, la presencia de Feijoo.