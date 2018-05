0

La Voz de Galicia

28/05/2018 14:49 h

El programa de Ana Rosa ha hecho públicos este lunes nuevos mensajes de los cinco miembros de la Manada condenados a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una joven en los sanfermines del 2016 en los que puede escucharse cómo uno de ellos fantasea con la idea de «coger a un vasco» y «hacerle cantar la canción de '¡Que viva España!' con la pistola en la cabeza». «Es que eso sería muy bueno, ¡eh!».

A pesar de que estos audios no tienen directamente que ver con el episodio por el que José Ángel Prenda, Ángel Boza, Antonio Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero fueron juzgados hace un mes, sí muestran nuevas y controvertidas facetas del grupo sevillano. Los mensajes pertenecen a conversaciones previas al viaje a Pamplona, en las que los miembros de la Manada, en evidente estado de emoción, planean la escapada al norte.

«Yo nada más te digo que vengo de depilarme, tío... estoy ahora mismo que madre mía... escúchame, ¿sabes? Si no follo, si no follo me subo al escenario y empiezo a tirar los huevos para bajar, carajo ya», dice uno de ellos. «Por un momento, tío me estoy imaginando en el País Vasco, como cuando cogíamos los huevos y hacíamos una nota cantada por Joselito, coger a un vasco de estos y hacerle cantar la canción de ¡Que viva España! al vasco con la pistola en la cabeza», aporta otro. «Es que eso sería muy bueno», añade.